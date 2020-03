Phía sau hình ảnh người phụ nữ trong khu cách ly ở Đà Nẵng với tấm biển nhờ các anh công an "mua giúp em 1 bát cháo cho em bé"

Người phụ nữ với tấm bảng đặc biệt trong khu cách ly

Những ngày qua, từ khi Đà Nẵng ghi nhận 3 ca nhiễm virus Corona trên địa bàn, trong đó có 2 ca nhiễm bệnh là du khách người Anh và 1 nữ nhân viên Điện Máy Xanh, đã khiến nhiều người dân lo lắng.

Tuy nhiên, người dân Đà Nẵng vẫn hết sức lạc quan khi công tác phòng chống dịch bệnh được các cơ quan chức năng tại Đà Nẵng triển khai rất quyết liệt, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng Công an.

Không chỉ vậy, những người dân và du khách có tiếp xúc gần, ở những điểm các bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã đến, lưu trú... cũng đã và đang chấp hành nghiêm túc việc cách ly theo quy định của ngành Y tế.

Các chiến sỹ Công an túc trực tại khu cách ly.

Và hôm nay, cư dân mạng Đà Nẵng lại được 1 phen "đốn tim" với tấm ảnh ghi lại cảnh 1 chiến sỹ Công an Đà Nẵng đã mua giúp cháo cho con của 1 phụ nữ đang được cách ly bên trong khách sạn Vanda (đường Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng). Điều đáng nói là cả người bên trong và bên ngoài khu cách ly đều bịt kín khẩu trang, găng tay và chỉ giao tiếp với nhau bằng cử chỉ, mảnh giấy từ khoảng cách xa hơn 5 mét.

Mảnh giấy của người phụ nữ.

Hình ảnh xúc động được nữ nhà báo tình cờ ghi lại được trong lúc đang tác nghiệp bên ngoài khách sạn.

Tối 12/3, trao đổi với PV, nhà báo Hoài Thu, chủ nhân của tấm ảnh lay động cộng đồng mạng này cho biết, chiều 12/3, sau khi đã trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, chị xin phép được tiếp cận bên ngoài khách sạn Vanda để tác nghiệp. Trong lúc đang trò chuyện với các chiến sỹ công an đang làm nhiệm vụ tại đây, thì chị tình cờ thấy 1 người phụ nữ đứng ở phía trong cánh cửa kính đang đóng chặt, 2 tay cầm 1 mảnh giấy được viết chữ rất to: "Các anh công an ơi. Mua giúp em 1 bát cháo cho 1 em bé với ạ. Em cảm ơn". Ngay sau đó, chị đã đưa điện thoại lên chụp và may mắn bắt được khoảnh khắc ý nghĩa này.



"Thấy vậy, Trung úy Tán Thanh Tùng (Đội trực bảo vệ) đã lập tức giơ tay ra dấu hiệu đồng ý. Chỉ khoảng 20 phút sau, cháo của em nhỏ đã được các chiến sỹ công an chuẩn bị xong và đưa cho nhân viên Y tế mang vào cho người mẹ trẻ. Nhìn hình ảnh đó khiến tôi không khỏi xúc động", chị Hoài Thu, chia sẻ.

Những "người vận chuyển" mặc sắc phục

Thượng tá Lê Cao Tam - Phó Trưởng Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết, do khách sạn Vanda nằm ở trung tâm TP Đà Nẵng, có rất đông người dân, du khách qua lại nên CBCS đơn vị luôn nghiêm túc chấp hành các quy định, tận tình với công việc nhằm bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông, ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Các cán bộ chiến sỹ thường xuyên rửa tay bằng cồn để tránh lây nhiễm virus.

1 chiến sỹ công an yêu cầu 2 du khách nước ngoài đi cách xa khu vực cách ly để bảo đảm an toàn.

Theo tìm hiểu của PV, những ngày qua, khi hàng chục du khách, cán bộ nhân viên của khách sạn Vanda được cách ly tại chỗ, ngoài được kiểm tra, khám xét nghiệm Y tế mỗi ngày 2 lần theo quy định thì họ cũng cần nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, ngoài lực lượng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Y tế của thành phố thì chỉ duy nhất các đồng chí Công an trực điểm bảo vệ này mới được tiếp xúc xa, chuyển các nhu yếu phẩm, suất ăn cần thiết cho những người bên trong cách ly.



Đặc biệt, trong số khoảng 30 du khách (trong và ngoài nước) đang lưu trú cùng với 7 nhân viên khách sạn, còn có 1 cháu bé dưới 5 tuổi. Do cháu bé này cần phải có thức ăn riêng cho trẻ nhỏ, nên hằng ngày mẹ của cháu bé đều "nhờ" các anh chiến sỹ đang túc trực 24/24 bên ngoài, hỗ trợ mua giúp đồ ăn, hay những vật dụng cần dùng bằng cách viết ra giấy...

Không chỉ góp phần bảo vệ an ninh trật tự trước khách sạn Vanda...

... các chiến sỹ công an còn làm "người vận chuyển", giúp những người bên trong khu cách ly không cảm thấy "cô đơn".

Không có “khoảng cách”, nhưng vẫn luôn đảm bảo tuyệt đối an toàn là hình ảnh đẹp của các chiến sĩ Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) bảo vệ mục tiêu và những người dân, du khách đang được cách ly vì dịch Covid-19. Họ sẵn sàng mua đồ, đưa cơm, vận chuyển tới nơi và giao cho các "bệnh nhân".



"Chúng tôi thường được những người đang cách ly bên trong nhắn tin cảm ơn qua điện thoại. Có người còn gọi chúng tôi là 'người vận chuyển'", Trung úy Tán Thanh Tùng, cười tươi chia sẻ.

Những hình ảnh đẹp này đang nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ, ngợi khen của cộng đồng về cách ứng xử rất đẹp nhằm chung tay phòng chống dịch bệnh virus Corona. Đồng thời, khiến hình ảnh của người Công an Đà Nẵng vốn đã gây được nhiều thiện cảm trong mọi nhiều người, nay lại càng thêm "ghi điểm" hơn trong mắt của người dân và du khách.

Đáp lại "tấm chân tình" đó của các chiến sỹ công an và các nhân viên y tế, những ngày qua, những người đang bị cách ly tại khách sạn Vanda, ngoài việc nghiêm túc chấp hành quy định, chăm chỉ tập luyện, đã thường xuyên chia sẻ những thông tin tích cực, lạc quan đến tới cộng đồng như: "Chúng tôi rất ổn và tuyệt đối chấp hành tốt các quy định của Y tế" hay "Cách ly là để an toàn"…



Du khách và nhân viên được cách ly tại khách sạn Vanda luôn truyền những thông điệp tích cực đến cộng đồng và công tác đảm bảo phòng chống an toàn đối với dịch bệnh Covid-19.

Liên quan đến vụ việc, chiều 12/3, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc CA TP Đà Nẵng đã viết thư động viên các chiến sỹ Công an đang làm nhiệm vụ trong mùa dịch Covid-19.

Theo Thiếu tướng Viên, với tinh thần "Vì nhân dân phục vụ" và trách nhiệm của người Công an, cán bộ chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng từ xã, phường, quận, huyện đến các phòng, ban đã và đang làm tốt nhiệm vụ được giao trong phòng, chống dịch bệnh.

"Chúng ta không quản ngại khó khăn, không né tránh trước những nguy hiểm của dịch bệnh đang hiện hữu. Những việc chúng ta làm đã góp phần hết sức quan trọng trong kiểm soát, phòng dịch và tôi tin tưởng rằng, điều đó đã được Lãnh đạo và nhân dân thành phố ghi nhận", Thiếu tướng Viên, chia sẻ.



Những "người vận chuyển" mặc sắc phục xanh luôn tận tình với người dân đang bị cách ly.

Cũng theo Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, hiện tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp; nhiệm vụ, công việc sắp tới sẽ còn rất nhiều khó khăn, vất vả. Do đó, ông mong các chiến sỹ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt trong tham gia phòng chống dịch bệnh; cẩn trọng nhưng không hoang mang và không chủ quan.

"Bảo vệ nhân dân cũng chính là bảo vệ người thân, gia đình và bản thân mình, tất cả vì cộng đồng. Chúng ta tiếp tục gánh vác, chia sẻ với thành phố, nhân dân trong cuộc chiến phòng dịch bệnh", Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, chia sẻ.