Phía HHHV phản hồi về vụ Á hậu Hoàng Thùy hống hách, nói đàn em ăn cắp túi Chanel, câu trả lời gây hụt hẫng

Sau khi đã make up, làm tóc và thay đồ xong, mình đến ngồi ở vị trí được BTC sắp xếp để chuẩn bị cho show sắp bắt đầu. Lúc đó mình đang tập trung quan sát chuẩn bị cho show nên cũng không để ý rõ chuyện xung quanh thì tự nhiên chị Thùy lại nói những câu nặng nề với mình, rằng mình đã lấy túi của chị. Mình đã rất sốc không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại bị chị nạt và còn nói là ăn cắp nên mình chỉ biết khóc thôi. Sau đó, có một bạn nhân viên đã đến giải thích do các bạn trong lúc dọn dẹp hậu trường không biết đó là túi của chị nên treo đại túi ở ngay vị trí mình ngồi, tất cả chỉ là nhầm lẫn. Mọi chuyện sau đó được các anh chị trong ê-kíp giải quyết, còn mình do đang khóc nên không rõ câu chuyện được giải quyết như thế nào".

Và mặc dù đã được nhân viên hậu trường giải thích chuyện hiểu lầm nhưng từ giây phút đó đến bây giờ mình chưa bao giờ nhận được một câu xin lỗi nào từ phía chị Thùy. Mình cũng đã im lặng suốt bao năm qua vì nghĩ chuyện này cũng không đáng nhưng đến hôm nay khi bị vô cớ dựng chuyện thì mình quyết định nói sự thật để giữ danh dự cho bản thân mình. Mình không mong bất kì lời xin lỗi nào từ chị Thùy, mình chỉ cần mọi người biết được sự việc diễn ra như thế nào và mong mọi người đừng đặt điều nói xấu mình là đủ rồi.