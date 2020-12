Phi Nhung bật khóc kể về con gái ruột từng giấu kín hơn 20 năm: Khi sinh con phải tự lái xe đi, sinh xong lại lái xe chở con về!

Tập cuối của chương trình Ngôi sao đương thời là sự xuất hiện đầy hoài niệm của Phi Nhung bên chiếc máy may cũ, nữ ca sĩ thể hiện ca khúc Năm 17 tuổi như một lời chào thân thương đến khán giả truyền hình.

Mẹ mất khi Phi Nhung mới lên 6, cô về với bà ngoại ở Gia Lai và được bà cho đi học may để có cái nghề sau này. Từ đó đến khi xuất ngoại thì nghề may vẫn luôn gắn bó với Phi Nhung, cô dùng chính nghề này để làm kế sinh nhai nơi đất khách. Lúc này Phi Nhung vừa làm ở một hãng may thảm, vừa làm tạp vụ nhà hàng để học thêm tiếng Anh. Sau khi sinh bé Wendy thì trong một dịp đi hát ở chùa, khi Phi Nhung hát bài Dấu chân kỷ niệm thì được ca sĩ đàn chị Trizzie Phương Trinh chú ý và ngỏ lời mời cô đến California phát triển sự nghiệp ca hát. Tự đặt quyết tâm "một là không đi, hai đi là phải thắng, phải thắng để nuôi con nuôi em", Phi Nhung cầm trong tay 300 đô la và lên đường đến California lập nghiệp.

Về cô con gái Wendy, Phi Nhung vừa khóc cho biết: "Khi sinh Nhung đã phải lái xe đi một mình, sinh xong rồi lại tự lái xe chở con về…" Nữ ca sĩ còn thừa nhận hai mẹ con giống như hai chị em nhiều hơn: "Lúc mới 3 4 tuổi Wendy đã biết chăm sóc cho Nhung, Wendy giúp Nhung dọn dẹp, rửa chén… Nhung cảm thấy Wendy sẽ là người bảo vệ mình…".

Con gái Wendy của Phi Nhung sinh năm 1992, nữ ca sĩ từng giấu kín con gái suốt một thời gian dài và mới công khai vào năm 2017.

Ở California, Phi Nhung bán hàng trong một trung tâm băng đĩa, cô cho biết: "Lúc đó đĩa của ca sĩ Như Quỳnh đắt như tôm tươi, Nhung cũng ước mơ sẽ được như vậy nhưng không biết có được khán giả thích mình hay không…" Đúng lúc này trung tâm thu cho Phi Nhung 2 ca khúc Nối lại tình xưa và Nỗi buồn hoa phượng, tận dụng lúc bán hàng Phi Nhung "tự PR" bằng cách mở nhạc của mình cho khách hàng quen tai. "Người ta hỏi ca sĩ nào hát vậy thì Nhung bảo là ca sĩ Phi Nhung, từ đó Nhung bán gần cả trăm cái CD mỗi ngày" – Phi Nhung vui vẻ nhớ lại. Đến năm 1997, tên tuổi của Phi Nhung đã trở nên nổi tiếng và cô cũng đã có điều kiện để trở về Việt Nam thăm gia đình nhiều hơn.

Phi Nhung cho biết danh ca Giao Linh chính là người đã dìu dắt cô từ những ngày đầu đi hát, vì thế cô gọi Giao Linh là mẹ một cách thân thương. Đúng lúc này, danh ca Giao Linh bước ra sân khấu và hội ngội với "con gái yêu" của mình. "Giao Linh biết rất nhiều về cuộc đời Phi Nhung, cho nên tôi luôn mong muốn con mình lúc nào cũng hạnh phúc" – nữ danh cho biết. Còn Phi Nhung thì kể: "Khi Nhung hát với các cô chú ca sĩ thì Nhung rất sợ, nhưng khi hát với mẹ thì rất thoải mái" Phi Nhung chia sẻ về một kỷ niệm hát cùng mẹ Giao Linh ca khúc Rồi hai mươi năm sau, và mong ước được hát chung lần nữa ngay tại sân khấu Ngôi sao đương thời.

Phần cuối của chương trình, Phi Nhung gửi tặng số tiền quỹ 5 triệu đồng cho chùa Phước Lạc để nuôi dưỡng các trẻ em mồ côi tại đây.