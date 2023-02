Phenikaa School: Chú trọng phát triển tư duy sáng tạo cho trẻ ngay từ cấp tiểu học

Khi công nghệ ngày càng phát triển và đang dần thay thế con người ở nhiều lĩnh vực thì năng lực tư duy sáng tạo sẽ là một trong những yếu tố then chốt để mỗi cá nhân khẳng định chính mình. Nhiều trường học hiện nay đang áp dụng các chương trình phát triển năng lực sáng tạo cho trẻ ngay từ cấp tiểu học, thúc đẩy trẻ phát huy tiềm năng bản thân và tạo cảm hứng học tập mỗi ngày.



Với định hướng là ngôi trường hạnh phúc, truyền cảm hứng sáng tạo cho thế hệ trẻ, Phenikaa School là một trong những cơ sở giáo dục chú trọng vào đầu tư phát triển năng lực sáng tạo cho trẻ từ cấp tiểu học.

Học sinh Phenikaa School chế tạo tác phẩm tại xưởng Makerspace

Cô Nguyễn Thu Biên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phenikaa chia sẻ: "Nhiều phụ huynh cho rằng sáng tạo là tố chất bẩm sinh, nhưng thực ra, để phát triển tối đa tính sáng tạo tiềm tàng, các con cần phải được rèn luyện để hình thành kĩ năng tư duy sáng tạo, tốt nhất là ngay từ nhỏ, để con có thêm tự tin, niềm hứng khởi trong học tập và đánh thức tiềm năng của bản thân. Khi con phát triển được tư duy sáng tạo tốt, con sẽ bứt phá trong cuộc sống và trong rất nhiều môn học, dù là tiếng Việt, tiếng Anh hay các môn khoa học, các môn nghệ thuật."



Phát triển tư duy sáng tạo cho trẻ qua 5 thói quen

Theo tổ chức People for Education (Canada), sáng tạo ở trẻ là một chuỗi những hoạt động thú vị, bao gồm khám phá, thử nghiệm, trình bày,… Khi trẻ được tự do sáng tạo, ngay cả những môn khoa học khô khan nhất cũng trở nên thú vị.

Phenikaa School chú trọng phát triển tư duy sáng tạo cho trẻ

Theo các chuyên gia giáo dục, một trong những hạn chế của nền giáo dục truyền thống là việc học sinh tiếp thu kiến thức theo cách thụ động, giờ học sẽ diễn ra trong sự buồn tẻ và thiên về các kiến thức lí thuyết. Vì vậy, các nền giáo dục phát triển trên thế giới đã chuyển dần sang phương pháp đào tạo "lấy học sinh làm tâm điểm".



Tại Phenikaa School, thầy cô sẽ đóng vai trò là người tạo điều kiện (facilitator), để các con được là nhân vật trung tâm, tự mình khám phá và tìm tòi để đưa ra cách giải quyết vấn đề. Phương pháp giáo dục ưu việt này tạo cho con niềm tin rằng: bản thân không bị hạn chế, thôi thúc con phát huy tối đa khả năng sáng tạo của mình. Cụ thể:

Khơi gợi tò mò của trẻ: Trẻ dễ hình thành đam mê sáng tạo trong môi trường học tập thoải mái, cổ vũ tính tò mò/khám phá thế giới quan. Tại Phenikaa School, thầy cô luôn khuyến khích mọi câu hỏi của con, cũng như đặt ra các câu hỏi gợi mở, cho con không gian để liên tưởng, suy ngẫm.

"Thầy cô Phenikaa luôn khuyến khích trẻ rằng tò mò là tốt và sẽ rất hào hứng mỗi khi con đặt câu hỏi," cô Nguyễn Thu Biên chia sẻ. "Song song với đó, thầy cô cũng rất khéo léo để đặt các câu hỏi gợi mở, dễ liên tưởng, giúp kích thích khám phá và thử nghiệm của trẻ, như: "Nếu con là một phi hành gia, con sẽ chế tạo một chiếc tàu bay thế nào, màu sắc ra sao?".

Để trẻ chủ động tìm tòi kiến thức: Trẻ sẽ phát huy sáng tạo tối đa khi nhận ra rằng luôn có nhiều câu trả lời, cách lí giải cho một vấn đề. Khi đưa ra đề bài, thầy cô sẽ chủ động gợi ý cho con mở rộng góc nhìn, tiếp cận chủ đề từ nhiều hướng khác nhau, vận dụng những kiến thức khác nhau. Phenikaa School làm rất tốt việc này qua các buổi học liên môn trong chương trình đào tạo, hoặc thông qua các hoạt động sự kiện của nhà trường.

Mới đây, học sinh Phenikaa được trải nghiệm hoạt động "Tết Bốn Phương" vô cùng đặc sắc, các con được giao đề tài tìm hiểu về Tết trên các quốc gia khác nhau, kết hợp kiến thức Địa lí – Lịch sử - Ngữ văn – Mĩ thuật để xây dựng mô hình lều trại công phu, thuyết trình tự tin về ngày Tết trên khắp thế giới. Các hoạt động này giúp con hình thành thói quen chủ động tìm hiểu, liên tưởng, nhìn nhận cuộc sống qua lăng kính đa màu sắc, làm giàu cả về kiến thức và trải nghiệm cho con.

Tạo điều kiện cho trẻ thử nghiệm: Bước quan trọng nhất trong chuỗi hoạt động sáng tạo là để các con được tự do thử nghiệm, xây dựng ý tưởng trong đầu mình. Theo cô Nguyễn Thu Biên, ngay từ những ngày đầu thành lập, nhà trường đã định hướng đầu tư tốt nhất cho cơ sở vật chất, để các con thỏa sức cho đam mê khám phá, thử nghiệm.

Phenikaa School chinh phục nhiều phụ huynh, bạn trẻ bởi những không gian học tập đa chức năng vô cùng ấn tượng. Trường có Makerspace là không gian thực hành sáng tạo hàng đầu ở Hà Nội với tổng diện tích gần 1000m2, được phân thành xưởng thiên văn, xưởng khám phá, xưởng mộc, phòng labs…, nơi đây con có thể khởi tạo, hiện thực hóa các dự án độc đáo của riêng mình.

Một buổi sinh hoạt của học sinh Phenikaa School tại không gian Makerspace

Thôi thúc trẻ trình bày ý tưởng: Việc trình bày, chia sẻ ý tưởng với người khác sẽ là phần thưởng về mặt tinh thần, động viên con đổ nhiều tâm huyết hơn cho "công trình" của mình. Tại Phenikaa School, các hoạt động như Tết Bốn Phương, English Festival Contest là sân chơi cho các con thể hiện năng lực bản thân, mạnh dạn "khoe" thành phẩm sáng tạo của mình với bạn bè, thầy cô, cha mẹ. Trẻ cũng được rèn luyện thêm các kĩ năng khác như: giao tiếp, thuyết trình, tranh biện,… để có thể tự tin trình bày ý kiến, quan điểm của bản thân một cách mạch lạc, logic, thuyết phục…



Học sinh Phenikaa tự tin thuyết trình tại Hội Xuân "Tết Bốn Phương – Xuân Yêu Thương"

Cùng trẻ đánh giá thành quả: Khép lại mỗi dự án học tập sáng tạo, con sẽ cần giai đoạn chiêm nghiệm, tiếp thu góp ý từ "khán giả" cũng như tự đánh giá để hoàn thiện tác phẩm, bứt phá hơn cho những lần sau. Thầy cô sẽ tinh tế đưa ra những lời nhận xét tích cực, cổ vũ con tiếp tục sáng tạo, vừa cho con thấy những điểm có thể cải thiện, để con ngày một tốt hơn.



Sau những dự án học tập, học sinh Phenikaa School sẽ được thầy cô hướng dẫn viết bài thu hoạch. Đây là bước để con ghi lại thành tựu của mình, những điều con tự hào hay những điều con muốn làm tốt hơn, từ đó con sẽ tìm ra điểm đột phá cho hành trình sáng tạo tiếp theo, đồng thời phát triển được kĩ năng lắng nghe, tiếp nhận và tôn trọng các ý kiến đóng góp với thái độ tích cực…

Đây là các kỹ năng rất quan trọng giúp trẻ thành công trong học tập và tương lai sau này. Do đó, tại Phenikaa School, nhà trường chú trọng việc trang bị cho các con kỹ năng cần thiết này từ sớm ngay từ khi trẻ vào tiểu học thay vì chờ đến khi trẻ lên những bậc học cao hơn để giúp các con từng bước hoàn thiện bản thân một cách toàn diện.

Cô Nguyễn Thu Biên cho hay: "Phương pháp giáo dục chú trọng tư duy sáng tạo cho trẻ đòi hỏi giáo viên Phenikaa cần đầu tư thời gian, tâm sức hơn cho chương trình học, có sự sao sát quan tâm và thấu hiểu học trò của mình. Bù lại, thấy các con vui vẻ, từng bước tiến bộ, và đặc biệt, mỗi ngày đến trường với niềm say mê háo hức, là cả một phần thưởng to lớn."

