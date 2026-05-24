Bệnh viện 19/8 Bộ Công an vừa cấp cứu và phẫu thuật thành công cho một người quốc tịch Trung Quốc rơi vào tình trạng đa chấn thương nguy kịch sau tai nạn.

Theo thông tin từ bệnh viện, nam bệnh nhân nhập viện với hàng loạt tổn thương nặng như chấn thương sọ não, tràn máu màng phổi trái, gãy nhiều xương sườn, gãy xương bả vai trái, kèm nguy cơ suy hô hấp và nhiều biến chứng đe dọa tính mạng.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sỹ Khoa Ngoại thần kinh khẩn trương hồi sức, theo dõi sát tri giác, hô hấp, tuần hoàn và các dấu hiệu sinh tồn. Nhận định đây là ca chấn thương phức tạp với tổn thương phối hợp cả vùng đầu và lồng ngực, bệnh viện lập tức tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa giữa các khoa Ngoại thần kinh, Ngoại tổng hợp và Gây mê hồi sức để đưa ra hướng xử trí tối ưu.

Bệnh nhân đang được theo dõi tích cực sau phẫu thuật. (Ảnh: BVCC)

BS Lê Văn Thực cho biết, đây là trường hợp đa chấn thương nặng, có nguy cơ diễn biến nhanh nếu không được can thiệp kịp thời. Việc đánh giá liên tục và phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa giúp bác sỹ xác định đúng thời điểm điều trị, hạn chế tối đa biến chứng.

Qua theo dõi lâm sàng và kết quả cận lâm sàng, các bác sỹ nhận thấy tình trạng tràn máu màng phổi trái diễn biến phức tạp, có nguy cơ chèn ép phổi kéo dài nên quyết định phẫu thuật nội soi lồng ngực lấy máu cục, bơm rửa và dẫn lưu màng phổi trái.

Ca phẫu thuật diễn ra khẩn trương, nhanh chóng loại bỏ máu tụ trong khoang màng phổi, giải phóng phổi bị chèn ép và cải thiện chức năng hô hấp cho người bệnh.

BS Mai Tiến Dũng chia sẻ, với những ca đa chấn thương phối hợp, ngoài chuyên môn điều trị còn cần sự chăm sóc, hỗ trợ tâm lý cho người bệnh trong quá trình điều trị, đặc biệt là bệnh nhân nước ngoài.

Sau thời gian điều trị tích cực, tình trạng người bệnh đã ổn định hơn, tri giác tỉnh táo, hô hấp cải thiện tốt và anh đang tiếp tục được theo dõi phục hồi.