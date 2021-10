Phát hoảng trước gương mặt đơ cứng của Trương Ngọc Ánh trên livestream

Mới đây trên sóng livestream, Trương Ngọc Ánh khiến cư dân mạng hoang mang khi để lộ gương mặt có phần kém tươi tắn, một lần nữa làm dấy tên tin đồn "dao kéo".

So với ảnh tự đăng, gương mặt của Trương Ngọc Ánh qua camera phát trực tiếp trông to và thô hơn hẳn, nét mặt có phần gượng gạo, nọng cằm lộ rõ và Vline dường như đã biến mất hoàn toàn.

Ảnh chụp đã qua chỉnh sửa kỹ lưỡng của nữ ca sĩ, người mẫu

Theo suy đoán của cư dân mạng, nhan sắc người đẹp sinh năm 1976 lạ lẫm như vậy có thể do phẫu thuật thẩm mỹ hoặc do tăng cân. Cũng có người cho rằng đó là do góc chụp và ánh sáng nên Trương Ngọc Ánh mới trở nên kém sắc.

Trương Ngọc Ánh từng là mỹ nhân hàng đầu làng giải trí Việt bởi tài sắc vẹn toàn. Ở cô luôn toát lên khí chất quyền lực, quyến rũ của một người phụ nữ thành công. Nhưng dường như Trương Ngọc Ánh cũng không thể tránh được sự tác động của thời gian lên nhan sắc. Nét đẹp trẻ trung ngày nào thật sự đã phai nhạt đi rất nhiều.