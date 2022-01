Phát hiện thi thể nữ giới dưới hầm biogas ngày cận Tết

Chiều 30/1, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp cùng Công an huyện Thạch Thành điều tra vụ việc thi thể người phụ nữ được phát hiện dưới hầm biogas.



Hiện trường phát hiện thi thể nữ giới.

Trước đó, vào đầu giờ chiều cùng ngày người dân đi qua làng Lâm Thành, xã Thạch Quảng (huyện Thạch Thành) thì bàng hoàng phát hiện thi thể một nữ giới được bỏ trong một chiếc sọt (loại bằng nhựa-PV) ở dưới hầm biogas cạnh mương nước nên trình báo với cơ quan chức năng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

