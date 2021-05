Phát hiện thi thể 2 người phụ nữ nổi trên kênh, đoạn livestream cuối cùng trên Facebook gây ám ảnh: "Đi bộ cho chắc chứ rớt xuống... còn 2 đứa con ở nhà"

Ngày 5/5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, cho biết nguyên nhân dẫn đến việc 2 người phụ nữ đi xe máy mất tích sau đó được phát hiện tử vong dưới kênh nước trên địa bàn là do tai nạn giao thông.

Thi thể chị N. được phát hiện trên kênh Vếch Bắc. Ảnh: Y. Thành

Trước đó, theo thông tin ban đầu vào sáng 28/4, hai chị T.T.H. và P.T.N., cùng trú TP Vinh, Nghệ An ra huyện Yên Thành, để đi bán mỹ phẩm và thu tiền nợ.



Khi ra đến huyện Yên Thành, chị N. nhờ một người bạn học cũ là nam giới ở cùng xã Công Thành huyện Yên Thành đi cùng. Khi gần đến địa điểm thu tiền nợ, chị N. và chị H. bảo người bạn này đứng chờ ở đầu làng để chị N. và chị H. đi lấy tiền. Hai người phụ nữ này sau đó đi xe máy dọc theo kênh Vếch Bắc.

Nguồn tin trên tờ Pháp luật TP.HCM cho biết thêm, khi đi trên đoạn kênh này, 2 người phụ nữ có livestream (quay trực tiếp) trên Facebook của chị H..

Đoạn đường dọc kênh 2 người phụ nữ đi qua sau đó mất tích. Ảnh: Facebook

Đoạn video livestream còn lưu lại trên Facebook chị H. cho thấy, chị H. đi cùng với một số người trên đoạn đường đất đi xe máy rất khó khăn. Cuối đoạn video quay trực tiếp có nói "sống rồi", "thôi đi bộ cho chắc ăn (cho an toàn) chứ rớt xuống… đang còn hai đứa con ở nhà". Cảnh quay cho thấy, hai người đi trên bờ kênh thủy lợi.

Chị T.T.H. Ảnh: Facebook cá nhân

Tuy nhiên đứng chờ khoảng 1 giờ đồng hồ, không thấy chị H. và chị N. quay ra, người bạn đứng chờ gọi điện cho cho chị N. nhưng không liên lạc được. Người này sau đó chạy xe máy đi tìm chị H. và chị N. nhưng không có kết quả.

Đến sáng ngày 29/4, người dân ở xã Phú Thành, huyện Yên Thành bất ngờ phát hiện thi thể chị N. trôi trên kênh Vếch Bắc. Đến trưa ngày 30/4, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể chị H. dưới kênh đào Vếch Bắc, đoạn chảy qua xã Lăng Thành, sau 3 ngày bị mất tích.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã có mặt điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.