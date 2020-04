Phát hiện một phụ nữ ‘tiếp tế” rượu cho người thân cách ly tập trung tại Huế

Ký túc xá Trường Bia (phường An Cựu, TP Huế) - nơi xảy ra vụ tuồn rượu "tiếp tế" cho người cách ly tập trung phòng chống COVID-19 tại đây.

Trước đó, lấy lý do chuyển nhu yếu phẩm cho trẻ em theo ba mẹ cách ly tại khu cách ly tập trung thuộc Ký túc xá Trường Bia - Đại học Huế (phường An Cựu, TP Huế), bà Đặng Thị Kim T. đã lén “tiếp tế” đồ uống có cồn (rượu) vào cho ông Đặng Tr. (cùng ngụ xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện hành vi trái phép này, nên chuyển vụ việc sang Công an phường An Cựu thụ lý, xác minh giải quyết. Làm việc với công an, bà Đặng Thị Kim T. đã thừa nhận hành vi mang rượu vào khu cách ly cho người thân.

Với hành vi này, UBND phường An Cựu đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 200.000 đồng đối với bà Đặng Thị Kim T; đồng thời, yêu cầu không tái phạm. Được biết, đây là trường hợp đầu tiên tuồn rượu vào khu cách ly tập trung phòng chống COVID-19 tại Huế bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.

Liên quan đến vi phạm quy định kinh doanh trong thời gian cao điểm phòng chống COVID-19, lực lượng chức năng tỉnh TT-Huế cũng vừa kiểm tra, phát hiện 2 trường hợp không chấp hành cam kết tạm dừng kinh doanh tại TP Huế và huyện Phú Lộc.

Công an hai địa phương nêu trên hiện đã lập biên bản và tham mưu chính quyền ra quyết định xử lý vi phạm hành chính hai trường hợp kinh doanh trái quy định này.