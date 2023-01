Phát hiện cơ sở thẩm mỹ vi phạm quy định hành nghề ở Đà Nẵng

Cụ thể, lúc 10h35' ngày 30/12/2022, tại địa chỉ số 47 Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Đội Cảnh sát kinh tế môi trường tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về Bảo vệ môi trường, y tế tại cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc da, phun thêu thẩm mỹ Carla Beauty Center do bà Võ Thị Y Nữ (32 tuổi), trú thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam làm chủ.

Đồ dùng phục vụ tiêm tại cơ sở thẩm mỹ.

Qua kiểm tra, cơ sở này có một số vi phạm như: Sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người), xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm tại các cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ theo quy định tại khoản 6, Điều 40 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP.

Với các vi phạm này, mức phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Cơ sở này cũng sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, áp dụng mức phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng./.