Phát hiện chồng cặp bồ khi đi công tác, tôi tính kế dằn mặt tiểu tam thì bị ả nói một câu khiến lòng bẽ bàng muốn buông xuôi

Ngày trước khi chưa lấy chồng, tôi nghĩ cuộc sống hôn nhân thật đơn giản. Đó là việc hai cá thể cùng nhau xây dựng tổ ấm và vun đắp hạnh phúc từng chút một. Nào ngờ đời đâu có như mơ, hai trái tim tưởng yêu nhau nghĩa nặng tình sâu mà lại có thể dễ dàng từ bỏ để chạy theo thứ phù phiếm ngoài kia.

Tôi và chồng lấy nhau đã được 5 năm và hiện tôi đang có con trai nhỏ 3 tuổi. Nếu nói về môn đăng hộ đối giữa hai bên nội ngoại thì xin khẳng định là không hề. Phía nhà anh khá giả còn về nhà tôi thì quả thực xuất thân nông thôn nên cố gắng cho con cái học qua Đại học đã là nỗ lực lớn. Hiểu được hoàn cảnh gia đình, tôi cố gắng trau dồi bản thân không ngừng, cũng có đi làm một công việc hành chính. Tuy lương không cao nhưng có đồng ra đồng vào.

Điều quan trọng nhất là chồng tôi giỏi giang, công việc tốt và thu nhập trong mơ. Những ngày yêu nhau và mới lấy nhau, mỗi khi tôi thổ lộ về việc sợ bị lép vế so với nhà nội, chồng tôi đều an ủi và nói 3 chữ "Em yên tâm". Chỉ cần nghe vậy thôi là lòng tôi đã dịu đi phần nào và chẳng mảy may cơ sự gì.

3 năm sau khi lấy nhau, chồng tôi thăng chức, công việc bận rộn hơn và đặc biệt hay phải đi công tác xa nhà. Bản thân tôi cũng đi làm nên hiểu được rằng địa vị càng cao thì áp lực càng lớn. Vì thế chẳng may chồng có cáu gắt một chút thì với tư cách là một người vợ, tôi cũng dễ dàng bỏ qua và xoa dịu.

Bạn bè tôi hay bóng gió, nhắc nhở về việc chồng cặp bồ nếu đi công tác quá nhiều như thế. Nhưng ngẫm lại, chồng tôi mỗi khi đi công tác về đều vẫn thể hiện tình cảm với vợ con, chẳng có dấu hiệu gì đáng ngờ cả. Tuy nhiên, trong thời gian anh đi công tác lại rất ít khi gọi điện về cho gia đình. Tôi cứ ngỡ công việc bận bịu nên cũng không muốn làm phiền anh mà thi thoảng mới gọi hỏi thăm.

Sau vài buổi tâm sự với bạn bè, lòng tôi cũng lung lay ít nhiều. Cộng thêm bản năng của người phụ nữ thoáng chút đa nghi, tôi quyết định điều tra xem chồng có "mối" nào bên ngoài hay không.

Tôi dụ con trai ra mượn điện thoại của chồng để chơi game, thừa lúc đúng khi nhà đang có khách nên chồng tôi chẳng mảy may gì. Nghe nói đàn ông nếu có ngoại tình thì chắc chỉ nhắn tin qua vài mạng xã hội như Facebook, Zalo, iMess, nhưng hoá ra tôi đã lầm. Ngay chính bản thân tôi cũng chỉ biết nhiêu đấy ứng dụng. Khi cầm được điện thoại trong tay mà chẳng phát hiện ra điều gì khả nghi, tôi mạo muội truy cập tất cả các ứng dụng khác. Thấy có Telegram, tôi ấn vào xem và bàng hoàng trước những tin nhắn của chồng với tình nhân. Ra là anh dùng ngay ứng dụng chuyên về công việc để ngoại tình.

Ấy vậy mà cũng khá lạ, hai người này chỉ nhắn tin cho nhau vào khoảng thời gian chồng tôi đi công tác. Nhưng không vì thế mà bỏ qua được, tôi quyết định lấy số điện thoại của ả để dằn mặt. Dù hiền lành nhưng nếu có kẻ đã động đến cuộc sống hôn nhân của tôi, chắc chắn chẳng thể làm ngơ.

Lấy hết dũng khí, trong một buổi chồng đi vắng, tôi đã gọi cho ả tiểu tam kia để ba mặt một lời. À phải nói thêm lý do vì sao không gặp trực tiếp là vì tôi ở Hà Nội còn cô ta ở Sài Gòn. Cứ nghĩ đến việc chồng vào miền nam hú hí cùng ả là tôi lại thấy bực mình khó chịu vô cùng.

Sau khi ấn nút gọi, trình bày sự việc và cảnh cáo, tôi có nhắc nhở cô ta hãy dừng ngay hành động ấy đi. Những ả Tuesday thường cũng trả treo nhưng trường hợp này, cô ta lại rất bình tĩnh, chào hỏi tôi đàng hoàng.

Đặc biệt hơn, những lời sau đó cô tiểu tam này nói khiến tôi đứng hình:

"Ra là chị cũng đã biết. Đúng, em là tình nhân của chồng chị. Nhưng chị yên tâm, em không tranh vị trí mà chị đang nắm giữ đâu. Anh ta không yêu em hơn chị. Chẳng qua, em là chất xúc tác giúp công việc của anh ấy thăng hoa hơn. Chị thử nghĩ mà xem, đàn ông công tác xa nhà, cũng có lúc áp lực cô đơn, thêm một chút gia vị chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Nếu phản đối, chị biết điều gì sẽ xảy ra không? Chồng chị sẽ mất đi động lực để anh ấy thăng tiến hơn nữa. Và rồi tình cảm với chị trong anh ta cũng bị suy giảm ít nhiều. Em nói vậy không phải để dằn mặt ngược, mà chị hãy cân nhắc cho cẩn thận!"

Nói đoạn, ả tiểu tam dập máy. Tôi đã chuẩn bị kịch bản sẵn, rằng cô ta cũng tranh cãi và tôi thì lấy đứa con ra để uy hiếp, thậm chí dùng chính chức vụ người vợ này. Ấy vậy mà ả lại lấy sự nghiệp của chồng tôi ra đe doạ. Quả thực đây cũng chính là điểm yếu của tôi - một người vợ luôn muốn chồng phát triển đường công danh.

Giờ tôi phải làm sao đây, có nên một mực phản đối hay nhắm mắt làm ngơ? Liệu nếu để yên thì một ngày nào đó chồng có bỏ tôi và con đi theo người phụ nữ kia không? Tâm trạng rất rối bời, tôi chẳng nghĩ được gì nữa...