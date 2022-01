Phát hiện chiếc đầu lủng lẳng ngoài ban công, người phụ nữ khóc thét tưởng gặp ma ban ngày, ai ngờ lý do đằng sau khiến cô "cạn lời"

Ngày 16/1 vừa qua, tại thành phố Hàng Châu (Chiết Giang, Trung Quốc), một người phụ nữ bị treo ngược trong tình trạng mất ý thức ngoài ban công phơi đồ của một khu chung cư cũ.

Bà Trần - một cư dân sống ở tầng 3 của khu chung cư đã vô cùng hốt hoảng khi sáng sớm phát hiện “thi thể” một người phụ nữ mặc áo trắng, xõa mái tóc đen dài treo ngược người ngoài cửa sổ.

Những tưởng gặp phải "ma", bà Trần đã sợ hãi hét lớn và gọi người nhà đến chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng chưa từng thấy.

Tuy nhiên, sau khi lấy lại bình tĩnh, bà Trần đã lại gần xem xét kỹ càng hơn. Sau đó, bà mới phát hiện thì ra “ma nữ” ngoài cửa sổ kia chính là cô gái sống ở căn hộ tầng 4. Thế là bà đã lập tức báo cảnh sát để nhờ hỗ trợ.

Cảnh sát khu vực Thanh Ba của quận Thượng Thành đã có mặt tại hiện trường sau 5 phút để tiến hành giải cứu người phụ nữ đang bị nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi tìm hiểu nguyên nhân sự việc, đội cứu hộ mới chưng hửng tiết lộ lý do, vì uống say bí tỉ nên người phụ nữ đã bất cẩn trượt té từ ban công tầng 4, nhưng may mắn phần chân bị mắc lại trong thanh ngang phơi quần áo của căn hộ tầng 3.

Mặc dù bị treo lủng lẳng trên cao nhưng người phụ nữ này vẫn ngủ một cách ngon lành, không cần biết xung quan đang xảy ra chuyện gì. Nhiều người còn cho rằng cũng may là chị gái không đột ngột tỉnh lại, nếu không thì tai nạn thảm khốc đã xảy ra.

Cuối cùng, các nhân viên cứu hộ đã thành công đưa người phụ nữ vào trong nhà, đồng thời nhanh chóng đưa chị đến bệnh viện để kiểm tra. Tuy nhiên, ngoài việc hơi choáng váng sau cơn say và phần cổ chân bị đau vì chịu lực trong nhiều giờ liền thì sức khỏe của cô tương đối ổn định, không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng.

Sau khi giải cứu người phụ nữ thành công, đội cứu hộ còn phát hiện người chồng đang nằm ngủ “như chết” trong phòng mà không hề hay biết vợ mình đã từng ghé thăm cánh cửa tử thần.

Theo phóng viên ghi nhận, hai vợ chồng đã uống say trong tối ngày 15/1 để chúc mừng một tin vui đặc biệt nào đó. Đến khuya, cô vợ cảm thấy không được ổn nên đã mở cửa sổ ban công để ói nhưng không may trượt chân té ngã và dẫn đến tai nạn có “1-0-2” trên.

Sau vụ việc, cảnh sát địa phương quận Thượng Thành đã tích cực nhắc nhở người dân lưu ý trong vấn đề sử dụng bia rượu và các chất có cồn khác. Đặc biệt, trong giai đoạn chuẩn bị đón năm mới, tai nạn vì tiệc tùng say xỉn sẽ diễn ra thường xuyên hơn. Cảnh sát luôn sẵn sàng để hỗ trợ người dân bất cứ lúc nào để giảm thiểu sự cố ngoài ý muốn.

(Nguồn: Toutiao)

