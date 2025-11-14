Phát hiện bộ xương 7.500 tuổi trong rừng Cúc Phương, chuyên gia hé lộ bí ẩn về người Việt

Vườn quốc gia Cúc Phương là khu bảo tồn thiên nhiên và rừng đặc dụng đầu tiên của Việt Nam, với tổng diện tích khoảng 22.200ha, trải qua địa phận ba tỉnh Ninh Bình, Phú Thọ và Thanh Hóa. Rừng nguyên sinh với núi đá vôi, hang động, khe suối và đa dạng sinh học phong phú như: cây cổ thụ, nhiều loài động vật và hệ sinh thái đặc trưng.

Nơi đây thu hút nhiều du khách thích trekking, khám phá thiên nhiên, hang động và lịch sử. Có một điều thú vị tại khu rừng này đó chính là vào năm 1966, các nhà khảo cổ bất ngờ công bố việc phát hiện một bộ xương người cổ niên đại khoảng 7.500 năm nằm sâu trong rừng nguyên sinh của Vườn quốc gia Cúc Phương khiến nhiều người vô cùng tò mò.

Hài cốt được phát hiện chôn trong tư thế nằm co, tại độ sâu từ khoảng 40cm đến 1,4m dưới mặt đất, bao quanh là kè đá hộc, đáy lót đá dăm và thậm chí có nơi rắc thổ hoàng. Được biết, việc chôn với tư thế nằm co khác biệt so với nhiều hình thức chôn cất sau này, đồng thời hé lộ những tín ngưỡng sơ khai của người Việt cổ: có thể người xưa khi chôn cất đã có ý thức về “thế giới bên kia”, hoặc lo sợ linh hồn người mất sẽ ảnh hưởng đến người sống.

3 bộ hài cốt được tìm thấy tại Động Người Xưa

Theo nhiều nguồn thông tin, nhóm khảo cổ còn tìm thấy công cụ lao động như rìu đá, dao đá, mũi nhọn xương và phát hiện lớp vỏ ốc dày hàng mét, cho thấy dấu chân sinh tồn, chế tác và ăn uống của người tiền sử, Hiện tại, một bộ hài cốt đang được bảo quản và trưng bày tại Bảo tàng Cúc Phương, hai bộ còn lại được lưu giữ tại Bảo tàng Khảo cổ học Việt Nam. Ban đầu các mộ táng vẫn nằm nguyên trong hang, sau khai quật các lớp mộ được lấp lại vây đá xung quanh để phục vụ tham quan.

Cho đến hiện tại, hang động Người Xưa vẫn thu hút nhiều lượt khách ghé thăm. Hành trình tới Động Người Xưa bao gồm việc đi bộ khoảng 4km từ bìa rừng, qua cây cầu bê tông dài hơn 100m bắc qua suối, sau đó leo dốc đá khoảng 300m đến cửa hang. Cúc Phương từng được World Travel Awards vinh danh Vườn quốc gia hàng đầu châu Á trong 6 năm liên tiếp từ 2019 đến 2024.

Thời gian tuyệt vời nhất để đến thăm là mùa xuân - hè (tháng 2-5), đặc biệt cuối tháng 4 - tháng 5 có mùa bướm rộ, còn mùa hè (tháng 6-8) có không khí mát mẻ, thích hợp cho dã ngoại và nghỉ dưỡng.

Nguồn: Dân Việt, VnExpress