Đại học Harvard đã công bố một nghiên cứu cho thấy nếu chăm chỉ thực hiện 8 hành vi được coi là có tác dụng chống lão hóa này thì con người có thể kéo dài tuổi thọ thêm hơn 20 năm.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí Dinh dưỡng và được các nhà nghiên cứu từ Trường Y tế Công đồng Harvard TH Chan cùng Bộ Cựu chiến binh Mỹ thực hiện. Họ phân tích dữ liệu của 719.147 cựu chiến binh Mỹ từ 40 đến 99 tuổi (3.337 người chết trong thời gian nghiên cứu).

Tác giả của nghiên cứu cho biết, nam giới thực hiện 8 thói quen này từ tuổi 40 sẽ sống trung bình lâu hơn 24 năm so với người không làm và ở nữ giới là 21 năm. Ngay cả khi bạn bắt đầu phát triển 8 thói quen lành mạnh ở tuổi 60, bạn vẫn có thể sống lâu hơn gần 18 năm.

1. Tập thể dục

Nghiên cứu lưu ý rằng tập thể dục làm giảm 46% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân so với những người không tập thể dục.

Các tác giả cho biết những người được phát hiện sống lâu hơn thường tập thể dục ở mức tương đương 47 phút chạy, 48 phút đạp xe, 55 phút bơi, 1 giờ bóng rổ và 1,5 giờ chèo thuyền mỗi tuần.

2. Không lạm dụng thuốc giảm đau

Tránh lạm dụng thuốc giảm đau là yếu tố quan trọng thứ hai trong việc kéo dài tuổi thọ, giảm 38% nguy cơ tử vong sớm. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ đã tuyên bố "nghiện" thuốc giảm đau là "tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng" trên toàn quốc. Mặc dù nó làm giảm đau, nhưng dùng quá liều có thể gây choáng váng, hôn mê và khó thở.

3. Không hút thuốc

Nghiên cứu lưu ý rằng không bao giờ hút thuốc làm giảm 29% nguy cơ tử vong sớm và "không bao giờ là quá muộn để bỏ thuốc".

"Nghiện" thuốc lá hiện được WHO định nghĩa là một bệnh mãn tính và bỏ hút thuốc ở mọi lứa tuổi đều có lợi trong việc giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như viêm phổi, nhiễm trùng đường hô hấp, đột quỵ, đồng thời cải thiện chức năng hệ thống miễn dịch.

4. Giảm căng thẳng

Khi cạnh tranh xã hội trở nên khốc liệt hơn và áp lực tăng lên, kiểm soát căng thẳng hiệu quả có thể làm giảm 22% nguy cơ tử vong sớm. Giảm căng thẳng có lợi cho sức khỏe tâm thần, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm gánh nặng tim mạch và giảm căng cơ, đau đớn.

Nếu không thể tự mình quản lý căng thẳng một cách hiệu quả, bạn có thể nói chuyện với gia đình và bạn bè, hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ từ chuyên gia tâm lý.

5. Có chế độ ăn dựa trên thực vật

Chế độ ăn dựa trên thực vật làm tăng xác suất tuổi thọ lên 21%. Trong tất cả các chế độ ăn dựa trên thực vật, các tác giả nhận định chế độ ăn Địa Trung Hải được coi là cực kỳ có lợi cho sức khỏe vì nó rất giàu ngũ cốc nguyên hạt và rau xanh.

6. Tránh uống rượu say

Mỗi ngày uống nhiều hơn bốn ly rượu hoặc đồ uống có cồn được coi là nghiện rượu và tránh lạm dụng rượu có thể làm giảm 19% nguy cơ tử vong sớm.

7. Ngủ đủ giấc

Một giấc ngủ ngon (7 đến 9 giờ mỗi đêm mà không bị mất ngủ) làm giảm 18% tử vong sớm do mọi nguyên nhân. Hàng chục nghiên cứu đã xác nhận rằng chất lượng giấc ngủ kém là nguyên nhân chính dẫn đến các vấn đề sức khỏe và cả tử vong sớm.

8. Quan hệ xã hội tốt

Nghiên cứu cho thấy được bao quanh bởi các mối quan hệ xã hội tích cực có thể làm tăng tuổi thọ lên 5%. Những người bị cô lập về mặt xã hội có tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân cao hơn 32% so với những người có mối quan hệ xã hội tốt. Những người cảm thấy cô đơn có nguy cơ tử vong sớm cao hơn 14% so với những người không bị cô lập.

Các chuyên gia về tuổi thọ tiết lộ bài tập "tốt nhất cho tuổi thọ"!

Bài tập hữu ích nhất cho tuổi thọ hóa ra là đi lên xuống cầu thang và leo đồi! Bộ phim tài liệu Netflix "Tuổi thọ: Bí ẩn của vùng đất xanh", do nhà văn Dan Buettner đạo diễn, có đề cập đến chủ đề này.

Đi bộ lên xuống cầu thang không có gì mới đối với chúng ta nhưng đó là một hình thức tập thể dục. Ngạc nhiên hơn, bài tập này có một mối tương quan trực tiếp với tuổi thọ.

Đi bộ lên xuống cầu thang làm tăng sự trao đổi chất

Huấn luyện viên cá nhân người Mỹ Sandra Lordén Álvarez (ở Mỹ) giải thích: Chỉ cần đi lên xuống cầu thang cũng có thể làm tăng sự trao đổi chất và giúp bạn đốt cháy nhiều calo hơn trong suốt cả ngày. Điều này sẽ dẫn đến giảm cân nếu bạn làm điều đó một cách nhất quán, ngày này qua ngày khác.

Đi bộ lên xuống cầu thang giúp loại bỏ cellulite

Đi lên xuống cầu thang hay leo đồi, leo núi là một "vũ khí" hiệu quả chống lại cellulite, đặc biệt là ở mông và chân. Nó cũng là một cách để rèn luyện hệ thống tim mạch.

Điều duy nhất cần lưu ý khi thực hiện bài tập này là đúng tư thế. Chú ý giữ cột sống thẳng khi lên xuống cầu thang, không dịch chuyển trọng tâm về phía trước. Ngoài ra, vung tay khi lên xuống cầu thang cũng rất tốt vì như vậy có thể kích hoạt các cơ của toàn bộ cơ thể hiệu quả hơn.