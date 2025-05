Ngày 16/5, Đội 6 Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP Hà Nội) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 17 Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội và Công an xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai kiểm tra đột xuất hai địa điểm sản xuất và kinh doanh thực phẩm thuộc Công ty Cổ phần Thảo dược Mộc Can do Nguyễn Hữu Hoàn (sinh năm 1984, thường trú tại huyện Quốc Oai) làm giám đốc.

Kết quả kiểm tra cho thấy hàng loạt sai phạm nghiêm trọng liên quan đến sản xuất, ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm.

Cụ thể qua kiểm tra, phát hiện tổng cộng gần 11.500 hộp thực phẩm các loại bao gồm trà, sữa hạt, viên uống... có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Một sản phẩm của Công ty Thảo dược Mộc Can.

Theo kết quả bước đầu, công ty bị xác định vi phạm với các hành vi không thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi sau công bố sản phẩm đến cơ quan có thẩm quyền, ghi nhãn sản phẩm không đầy đủ các nội dung bắt buộc theo quy định và ghi nhãn sai sự thật, mô tả công dụng sản phẩm gây hiểu lầm là thuốc điều trị hoặc chữa bệnh. Đáng chú ý, công ty còn quảng cáo và kinh doanh các sản phẩm này trên nền tảng mạng xã hội như website, TikTok, Shopee..., với nội dung vượt quá công dụng thật của thực phẩm, đánh lừa người tiêu dùng.

Những thông tin sai lệch có thể khiến người tiêu dùng lầm tưởng rằng họ đang sử dụng thuốc chữa bệnh, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe, thậm chí là trì hoãn điều trị y tế phù hợp.

Một trong những sản phẩm ghi nhãn sai sự thật, mô tả công dụng gây hiểu lầm là thuốc chữa bệnh.

Bên cạnh đó, hành vi này còn làm sai lệch môi trường kinh doanh, gây thiệt hại cho các doanh nghiệp chân chính tuân thủ quy định pháp luật.

Phòng Cảnh sát Kinh tế đang phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 17 hoàn thiện hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Thảo dược Mộc Can. Tổng mức xử phạt dự kiến gần 200 triệu đồng.