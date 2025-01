Nam sinh N.T.T.T. tại cơ quan Công an (Ảnh công an cung cấp)

Qua xác minh và giải quyết đơn trình báo của công dân, Công an huyện Thạch An đã phát hiện trường hợp của N.T.T.T. (hiện là học sinh lớp 12), do mâu thuẫn cá nhân đã tự ý đăng nhập và sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook của người yêu để đăng tải nhiều bài viết và hình ảnh có nội dung đồi truỵ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Tại cơ quan Công an, N.T.T.T. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Công an huyện Thạch An đã xử phạt hành chính N.T.T.T. số tiền 6 triệu đồng và tiến hành tuyên truyền, yêu cầu đối tượng viết cam kết không tái phạm.