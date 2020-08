Phạt 200 ngàn đồng nam thanh niên 3 lần sờ ngực, vuốt eo phụ nữ

Tại cơ quan Công an, Tuấn khai nhận, vào các cửa hàng quần áo nữ, giả vờ mua đồ tặng bạn gái để gạ gẫm và có hành vi sàm sỡ, sờ ngực và eo các phụ nữ trong cửa hàng. Lần đầu tiên là vào tối 1/8, tại một cửa hàng quần áo ở khu phố 8; lần thứ 2, vào sáng 2/8 tại một shop quần áo ở khu phố 5; lần thứ 3 vào chiều 2/8 tại một shop quần áo nữ tại khu phố 3 (thị trấn An Thới).



Phan Anh Tuấn thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Ngay sau khi bị sàm sỡ, các nạn nhân đã đến Công an thị trấn An Thới trình báo. Cơ quan Công an đã mời Tuấn đến làm việc và Tuấn đã thừa nhận các hành vi vi phạm của mình.

Công an thị trấn An Thới cho biết, do các nạn nhân đều đã trên 18 tuổi, nên áp dụng mức phạt đối với Tuấn theo điểm a, khoản 1, điều 5 của Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự và an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy, phòng chống bạo lực gia đình. Đồng thời, buộc đối tượng Tuấn xin lỗi các nạn nhân.