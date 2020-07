Phản ứng trước việc Kanye West tuyên bố cố gắng ly hôn trong vòng 2 năm qua, Kim "siêu vòng 3" tiết lộ chồng mắc bệnh liên quan tới tâm thần

Mới đây, trên trang Instagram story, Kim Kardashian đã đăng tải dòng trạng thái dài phân trần về những tuyên bố gây sốc của Kanye West thời gian qua, trong đó có việc anh cố gắng ly hôn với cô.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Kim Kardashian viết: "As many of you know, Kanye has bi-polar disorder. Anyone who has this or has a loved one in their life who does, knows how incredibly complicated and painful it is to understand,' she wrote. "I've never spoken publicly about how this has affected us at home because I am very protective of our children and Kanye's right to privacy when it comes to his health. But today, I feel like I should comment on it because off the stigma and misconceptions about mental health" (tạm dịch: Như nhiều bạn đã biết, Kanye mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Bất cứ ai mắc chứng bệnh này hoặc có một người thân yêu bị mắc nó, đều hiểu sự đau đớn mà căn bệnh này mang đến. Tôi chưa bao giờ tuyên bố với công chúng về việc này vì muốn bảo vệ quyền riêng tư của con cái và quyền của Kanye khi nói đến sức khỏe của anh ấy. Nhưng hôm nay, tôi cảm thấy mình nên lên tiếng về điều đó vì sự kỳ thị và sự hiểu lầm của nhiều người về bệnh tâm lý).

Bài đăng dài của Kim Kardashian về bệnh tình mà chồng đang mắc phải.

Kim "siêu vòng 3" vẫn gọi chồng là người xuất sắc nhưng vô cùng "phức tạp" khi nam rapper phải đổi mặt với áp lực từ việc là một nghệ sĩ và những nỗi đau khi mất mẹ. Một nguồn tin thân cận với Kanye West tiết lộ với CNN rằng: "Bạn bè và người thân của Kanye West rất quan tâm, ưu tiên hàng đầu của mọi người là đảm bảo rằng Kanye sẽ nhận được sự giúp đỡ mà anh ấy cần".

Nguồn: CNN