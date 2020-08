Phản ứng kỳ lạ của "nhà trai" Nguyễn Trọng Hưng sau màn tố ngoại tình gây bão: Tâm bất biến giữa dòng drama vạn biến!

Những ngày này, drama tình ái của nữ giảng viên xinh đẹp Âu Hà My gây chú ý mạng xã hội. Theo đó, cô đã đăng tải một bài viết "bóc phốt" chồng Nguyễn Trọng Hưng ngoại tình. Hà My cùng người nhà đã ập đến nơi mà Trọng Hưng đang ở cùng "kẻ thứ ba" để bắt quả tang.



Ngay tại nhà cô gái đó, Âu Hà My đã đưa lá đơn ly hôn, yêu cầu Trọng Hưng ký để chính thức chấm dứt tất cả quan hệ của cả hai.

Bài đăng về chuyện này của Âu Hà My đã nhận được hàng trăm nghìn like, bình luận và chia sẻ. Mạng xã hội lật tung hết tất cả những dấu hiệu yêu đương của cả hai từ xưa rồi bàn tán xôn xao.

Sau khi bài viết đăng tải, các bên đã có động thái khác nhau đối mặt với vấn đề.

Phía "nhà gái" Âu Hà My

Khi bài viết được đăng tải, nhiều người đã vào bình luận bày tỏ các quan điểm khác nhau. Theo đó, Âu Hà My cũng rất chăm chỉ đi trả lời nhiều bình luận của cư dân mạng.

Cô cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm của bản thân và liên tục cảm ơn những tình cảm mà dân mạng dành cho sau sự việc đáng buồn.

Âu Hà My cũng kịp thời đăng story để cập nhật tình trạng hiện tại của gia đình mình.

"Everything will be OK!" (Tạm dịch: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!") và "1 đêm dài, quá dài...". Đây chính là 2 story đầu tiên mà Hà My đăng tải, cập nhật cho tất cả.

Sau đó, cô cũng chia sẻ thêm rằng sự việc của gia đình mình gây chú ý khi nhận được hàng nghìn tin nhắn, cuộc gọi:

"Có lẽ phải đến hàng nghìn tin nhắn, cuộc gọi em. Giờ em mới tỉnh để trả lời. Hứa sẽ cố gắng trả lời đủ tất cả những tình cảm của mọi người. Hai mẹ con em vẫn ổn".

Khi biết có người khác đang lan truyền sự thật không đúng về mình, Âu Hà My cũng thẳng thừng bày tỏ quan điểm tiếp theo:

"Những gì tôi đã đăng tải đều phải có hình ảnh và clip chứng minh chứ đâu phải vài ba trò từ nick ảo tự tạo.

Lạ thay, phải cố gắng bám đu theo nỗi đau của một người phụ nữ để bịa đặt một cách dã man bằng được mới hả dạ. Bạn hơi coi thường pháp luật rồi đấy".

Và mới nhất, Âu Hà My thể hiện sự cân bằng trong tâm trạng sau biến cố bằng trạng thái: "Nice day" (tạm dịch: Một ngày đẹp).

Có thể nói rằng, sau tất cả thì dường như nữ giảng viên xinh đẹp đã bắt đầu ổn định hơn, sẵn sàng đương đầu với tất cả.

Động thái mới nhất của nữ giảng viên.

Mẹ Âu Hà My

Một nhân vật được nhắc đến nhiều không kém nữa chính là mẹ của Hà My. Ngay dưới bài đăng con gái, bà đã lên tiếng để an ủi con. Đồng thời hi vọng Hà My mạnh mẽ để tiếp tục đồng hành trong cuộc sống gia đình mà chỉ còn có 2 người như bây giờ.

"Con à, con hãy mạnh mẽ và bước qua vũng lầy này, bước sang trang mới. Đừng tiếc thương những chiếc lá vàng rơi rụng [...]. Cha mất rồi, giờ còn mình mẹ, con hãy là chỗ dựa tinh thần cho mẹ để mẹ con mình vững bước vượt qua những ngày tháng này con nhé. Thiếu vắng bóng cha rồi, mẹ hy vọng con sẽ làm được.

Yêu thương con gái của mẹ rất nhiều. Tương lai phía trước còn rất dài, con bản lĩnh và mạnh mẽ lắm, đối với mẹ con là đứa con rất ngoan, rồi một ngày con sẽ tìm được chân lý đích thực của cuộc đời mình. Mẹ yêu con".

Mẹ Âu Hà My gửi cho con.

Những Facebooker có tiếng

Dưới bài đăng của Âu Hà My, hàng loạt KOL hay người có tiếng trên mạng xã hội đã đăng tải dòng an ủi, đồng thời hi vọng cô mạnh mẽ bước tiếp.

Hot mom Hằng Túi bình luận: "Hãy coi cuộc đời này như ma quỷ trà trộn làm người để thử thách ta em ạ. Quên cơn ác mộng này đi. Em còn trẻ, còn xinh đẹp, chờ người xứng đáng và yêu thương trân trọng em. Quên ngay chuyện này đi, lấy nhầm ma quỷ, trả nợ xong rồi em sẽ gặp người bù đắp cho em. Chúc em hạnh phúc".

Hot mom Hằng túi.

Hot Facebooker Hường Chuối viết:

"Biết bạn này từ lâu cưới trước mình tầm 1 tháng. Ngày đó xem đám cưới bạn này cứ gato vì đẹp quá, trang trí đẹp váy cưới long lanh.

Nhưng mình phải nói một câu thế này, mình cứ thắc mắc tại sao bạn lại lấy thằng này. Mình không lạ gì nó. Ngày xưa nó là người hay ăn cắp status của mình và xào nấu lại để đăng câu like, đã từng bị bóc phốt nhiều vụ.

Chưa kể đọc tin nhắn sến súa thì với kinh nghiệm đã từng sống với chồng cũ lăng nhăng thì mình thấy nó không khác gì, văn giống hệt nhau... Chúc bạn sớm làm lại cuộc đời. Mình cũng từng đau khổ hơn nhiều và đến bây giờ cũng trộm vía có bến đỗ bình yên. Chúc bạn sớm tìm được một nửa của mình sau giông bão".

Hường Chuối nhắn nhủ.

Các ngôi sao phản ứng thế nào?

Mới đây, ông xã của người mẫu Lê Hà là Hiếu Trần Võ cũng đăng trạng thái ngắn gọn: "bắt trend" và đăng ảnh cưới chụp tại Paris của mình.

Đây có thể coi là một hành động "nóng theo sự kiện" bởi bộ ảnh cưới chụp tại Paris của Âu Hà My cũng đang bị đào lại.

Vợ chồng người mẫu Lê Hà.

Người đóng cùng với Trọng Hưng trong bộ phim "Đi qua mùa hạ", diễn viên Phan Anh tỏ ra bàng hoàng sau khi biết chuyện. Diễn viên Phan Anh đóng vai bố của Trọng Hưng (nhân vật Trung) trong phim.

"Tôi cũng biết chuyện ồn ào này từ đêm qua. Vợ bị sảy thai nằm viện mà chồng đi ngoại tình thì tệ quá, không chấp nhận được. Hồi đóng với tôi, Trọng Hưng khá ngoan, đều lễ phép dạ vâng với mọi người. Tôi hy vọng rằng sau những ồn ào này, Hưng sẽ có cách ứng xử hay hơn...", anh chia sẻ.

Tuy nhiên, Trọng Hưng vẫn chưa lên tiếng!

Cho đến hiện tại, câu chuyện này vẫn đang nóng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nhân vật chính Nguyễn Trọng Hưng chưa hề lên tiếng. Thậm chí trang facebook cá nhân của Hưng cũng bị khóa từ hôm qua.

Điện thoại của anh đổ chuông rồi báo bận, không hề bắt máy.

Dường như Trọng Hưng quyết tâm để sự việc lắng xuống theo cách tự nhiên nhất chứ không hề biện hộ gì cho bản thân mình được nữa.

Facebook Trọng Hưng đã khóa.

"Kẻ thứ ba" cũng... lặn mất tăm

Tương tự với Trọng Hưng là trường hợp của cô nàng tên T. được cho là kẻ thứ ba trong câu chuyện này. Sau khi bài đăng của Hà My xuất hiện thì T. cũng khóa trang cá nhân.

Tuy vậy, trước đó dân mạng đã lùng sục và tìm được nhiều bức hình của cô.

Facebook kẻ thứ ba cũng không còn.

Kẻ "bóc phốt ngược" Âu Hà My

Bên cạnh những người ủng hộ thì cũng xuất hiện hot girl Chu Hằng đăng đàn cho rằng những gì Hà My phải nhận hôm nay chính là đáng đời, "nghiệp quật".

"Nghiệp quật không trượt phát nào. Chê mình mấy đời chồng, bây giờ bị chồng bỏ có cảm thấy sướng không? Do ăn ở suốt ngày chê với khinh miệt người khác nhiều quá đấy, cô giáo ạ!”, người phụ nữ này viết.

Theo đó, Chu Hằng đã đăng tải tiếp hàng loạt những hình ảnh về cuộc trò chuyện với một người thứ ba, "bóc phốt" Hà My với đủ loại vấn đề từ gian lận thi cử, giả vờ có thai hay thậm chí dòm ngó chồng người khác.

Chu Hằng bóc phốt Âu Hà My.

Tuy nhiên, các thông tin của Chu Hằng vẫn chưa được kiểm chứng và ở trong vòng nghi vấn mà thôi!

Bên cạnh đó, một KOL khác cũng đăng status "dằn mặt" Âu Hà My. Tuy nhiên, chính chủ cũng lập tức lao vào buông lời đanh thép để đính chính sự việc.

Phản ứng của Hà My.

Đúng là một drama tình ái lớn và gây chú ý cho cộng đồng mạng. Hãy cùng chờ xem những diễn biến tiếp theo.