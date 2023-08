Phản ứng kì lạ của ông chồng "khúc gỗ" sau khi nghỉ việc ở nhà "vợ nuôi"

01

An là một người phụ nữ độc lập, giỏi mọi việc, biết kiếm tiền và quán xuyến gia đình. Nhưng cô lại thấy mình thiếu may mắn trong hôn nhân. Cơm ngon, canh ngọt, vợ lúc nào cũng quyến rũ, thơm tho để làm gì chứ, chồng An vẫn như 1 khúc gỗ 10 năm nay.

An luôn bất mãn, trách móc chồng và thậm chí đòi ly hôn. Nhưng đến bố mẹ cô còn cho rằng An đang phức tạp hóa vấn đề.

Thế rồi, 1 ngày như bao ngày khác, chồng An trở về nhà lúc 10h trưa cùng vẻ mặt ủ rũ thông báo: “Anh nghỉ việc rồi!”. Cô rất bất ngờ vì đây là công việc anh gắn bó nhiều năm. Anh cũng nói bản thân không quen với nhịp buôn bán của vợ, chỉ thích an phận trong văn phòng.

Thấy chồng cảm xúc phức tạp, An không dám hỏi. Nhưng những chuỗi ngày sắp tới họ sẽ ở nhà cả ngày cho đến khi anh tìm được công việc mới.

Nghỉ hè nên con gái An cũng đã về quê chơi với ông bà. Mọi khi mong vợ chồng được gần gũi, chuyện trò nhưng bỗng nhiên hôm nay An lại sợ đối mặt với cảnh cả ngày nhìn thấy chồng đi ra đi vào.

Sáng hôm sau – ngày đầu tiên chồng An nghỉ sau 10 năm lăn lộn đã tạo cho cô quá nhiều bất ngờ.

Trước mắt An là 1 bàn đồ ăn sáng, hoa quả, café và ông chồng “khúc gỗ” ngồi sẵn đợi cô.

Sáng hôm sau và những hôm sau nữa, anh nấu một bữa sáng đơn giản, sau đó pha một ấm trà hoa cúc, từ từ thưởng thức cùng vợ. Xong 1 buổi sáng thật chill, anh phụ vợ bán hàng, check đơn, ship hàng.

Tối đến sau ngày dài lao động, anh cũng chủ động vào bếp để An có thêm thời gian đi tập Gym. Làm vợ anh bao năm mà cô không ngờ chồng mình nấu ăn ngon đến vậy.

Thậm chí, chồng An còn đề nghị cô để anh tham gia livestream cùng. Chỉ cần anh mặc những mẫu mới, đi đi lại lại trước ống kính với 1 vẻ mặt vô cảm là khách hàng thi nhau "thả haha" rồi tới tấp đặt.

Hóa ra, ông chồng kiệm lời, khô khan lại khiến người ta thấy thú vị vì chính những cái mà An cho là khuyết điểm ấy. Cô còn trêu chồng: “Từ giờ anh không cần làm gì cả, chỉ cần xuất hiện trong livestream em bán hàng và ngồi im với bộ mặt khó ở của anh là được rồi”.

An nhận thấy mới 1 tuần trôi qua mà những lời nói họ dành cho nhau phải nhiều hơn cả 10 năm cộng lại. Họ dần phát hiện ra lý do vì sao cả 2 cứ dần xa cách. Trước đây An từng muốn nói chuyện với chồng nhưng anh luôn kêu mệt rồi lăn ra ngủ.

Còn anh, có lúc nào định rủ vợ đi café, dạo phố thì An lại quay cuồng với hàng quán.

Vậy đấy, sự thật là hầu hết các cặp đôi đều dần mất đi sự nồng nàn, lãng mạn của tình yêu sau khi kết hôn.

People's Daily Online đã từng đưa tin về một cặp vợ chồng: Yêu xa 10 năm, vượt bao khó khăn mới đến được với nhau nhưng cuộc sống hôn nhân của họ hiện giờ lại giao tiếp qua facebook.

Có phải vì thói quen cũ quá khó thay đổi, hay là họ quá lười biếng để quay lại trao cho nhau một cái ôm?

An trải lòng: "Nếu anh không mất việc, chúng tôi không nhìn nhau 24/24 tiếng, có lẽ chúng tôi đã rơi vào nỗi kinh hoàng của kiểu 'hôn nhân mất ngôn ngữ'. Đặc biệt là khi cùng nhau xem thời sự, đọc báo, ranh giới sự sống – cái chết quá mong manh. Thử tưởng tượng xem, lúc ấy bạn còn chưa kịp nói 1 câu với người mình yêu thương thì đau đớn nhường nào?".

Nhà tâm lý học John Gottman đã tiết lộ sự thật tàn khốc của hôn nhân sau nhiều năm nghiên cứu:

"80% đàn ông và phụ nữ đã ly hôn tin rằng cuộc hôn nhân của họ tan vỡ vì xa cách nhau và mất đi sự thân mật, hoặc vì họ không cảm thấy yêu thương và trân trọng".

Khó khăn khiến chúng ta ý thức hơn về các mối quan hệ và tình yêu của chúng ta trong những ngày đặc biệt này. Giao tiếp tích cực và suy nghĩ lạc quan hơn một chút thay đổi rất nhiều cuộc sống của chúng ta. Dù có thực sự cần nhau hay không, chỉ cần trải qua một lần mất mát là đủ.