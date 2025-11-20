Phản ứng của Son Ye Jin khi chạm mặt "vợ cũ đẹp nhất" của Hyun Bin ngay tại Rồng Xanh 2025

Tối 19/11, Hyun Bin và Son Ye Jin đã có chiến thắng lớn ở Rồng Xanh 2025. Họ trở thành cặp vợ chồng diễn viên đầu tiên cùng thắng giải Nam - nữ chính xuất sắc, đồng thời ẵm luôn giải Diễn viên được yêu thích nhất tại lễ trao giải danh giá bậc nhất xứ Hàn. Son Ye Jin lên ngôi Ảnh hậu nhờ diễn xuất trong phim No Other Choice, trong khi đó vai diễn của Hyun Bin trong tác phẩm Harbin đã giúp anh có được cúp Ảnh đế.

Tại sự kiện năm nay, ngoài những khoảnh khắc cặp sao tình tứ gây bão, cư dân mạng còn không khỏi thích thú với màn chạm mặt đầy hữu duyên của Hyun Bin - Son Ye Jin với Han Ji Min. Được biết, Han Ji Min chính là "vợ cũ màn ảnh" của Hyun Bin trong phim Hyde, Jekyll, Me (2015). Sau lần quay phim cùng nhau ấy, trong 1 cuộc phỏng vấn vào năm 2016, khi được hỏi về nữ bạn diễn đẹp nhất từng hợp tác, Hyun Bin không ngần ngại chọn Han Ji Min như một lời khẳng định cho nhan sắc vạn người mê của cô. Trước tình huống gặp gỡ đặc biệt này, Son Ye Jin cười lớn vui vẻ. Trong khi đó, Han Ji Min cũng phối hợp với tài tử Lee Je Hoon trêu đùa, "dí" vợ chồng Hyun Bin và Son Ye Jin đến cùng. Khoảnh khắc "vợ cũ" và "vợ hiện tại" của Hyun Bin cùng đứng chung sân khấu với "ông xã" của họ tại Rồng Xanh nhanh chóng được netizen chia sẻ rần rần. Nhiều người bình luận đây là cuộc đụng mặt lịch sử của 2 cô vợ Hyun Bin.

Hyun Bin đứng chung sân khấu với vợ Son Ye Jin và "vợ cũ màn ảnh" Han Ji Min

Son Ye Jin cười lớn thích thú khi bất ngờ gặp mặt, đứng chung sân khấu với "cô vợ cũ" của ông xã

Khoảnh khắc "hữu duyên" này được cư dân mạng chia sẻ rần rần trên MXH và gọi đây là cuộc chạm trán lịch sử của 2 cô vợ Hyun Bin

Showbiz Hàn Quốc không ai làm lại Hyun Bin - Son Ye Jin vào lúc này. Cả hai cùng lên ngôi Ảnh đế, Ảnh hậu Rồng Xanh, đồng thời ẵm luôn giải Diễn viên được yêu thích nhất

Hyun Bin - Son Ye Jin 2 tay 2 cúp, nhất cặp vợ chồng vàng của showbiz Hàn Quốc

Về phía Han Ji Min, cô được mệnh danh là "tình đầu quốc dân" đời đầu, gây ấn tượng với vẻ đẹp nhẹ nhàng, cuốn hút với đôi mắt to tròn, làn da trắng hồng, nụ cười dịu dàng và khí chất thanh tao. Nữ diễn viên cũng được xem là "bạn diễn xinh đẹp nhất" của Hyun Bin trên màn ảnh. Hiện tại, đã ngoài 40 tuổi, visual của Han Ji Min vẫn trẻ trung như bị thời gian bỏ quên.

Hyun Bin từng lựa chọn Han Ji Min là bạn diễn xinh đẹp nhất mà anh từng hợp tác (tính đến năm 2016)

Han Ji Min sánh đôi với tài tử Lee Je Hoon trên thảm đỏ Rồng Xanh 2025. Ở tuổi 43, cô vẫn khiến dân tình phải khó tin với visual "lão hoá ngược"

Nguồn: X, Nate