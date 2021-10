Phản ứng của ông Huỳnh Uy Dũng khi nghe vợ kể bị hành hung tại cơ quan công an

Thông tin bà Nguyễn Phương Hằng - bà chủ khu du lịch Đại Nam (sinh năm 1971) bị hành hung mới đây đã khiến dân tình xôn xao. Vụ việc được bà Hằng thuật lại trong phát ngôn mới nhất trước truyền thông mới nhất.

Bà Hằng cho biết trong buổi làm việc với cơ quan Công an TP.HCM hôm qua 16/10 cùng với ông Võ Hoàng Yên, bà đã bị 5 người hành hung (trong đó có 4 luật sư và ông Võ Hoàng Yên). Bà Hằng cho biết bản thân mình chịu trách nhiệm trước lời nói của mình.

"Hai người đi chung là luật sư đứng chửi rủa tôi, còn 2 người đứng canh cửa, ngay tại công an TP.HCM... Luật sư mà đến đó là một giang hồ. Tôi cam kết những gì tôi nói là sự thật. Tôi đề nghị trích xuất camera. Công an mời nó 8h mà 6h nó có mặt ở đó rồi ngồi trong phòng. Quý vị nghĩ xem có án mạng xảy ra không?", bà Hằng kể lại.

Phải ứng lại thông tin vợ bị hành hung, ông chủ Đại Nam - Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Hằng (sinh năm 1961) đã có đôi lời chia sẻ.

"Tôi nghĩ đến nơi làm việc, cơ quan công quyền, cơ quan bảo vệ nhân dân, công lý. Tôi có môt việc muốn gặp Võ Hoàng Yên lâu lắm rồi không gặp, tôi hỏi về vụ việc của Hưng An Tự. Tôi coi Yên như đàn em, số tiền tôi đưa Võ Hoàng Yên tôi muốn lấy lại để sử dụng cho những việc có ích, khi tôi hỏi được một lúc thì cậu này lúng túng một hồi thì có 2 cô luật sư và 1 luật sư ngồi trong góc không nhớ tên gì. Cậu này còn nói này đã đưa lại cho vợ tôi với cậu Thanh. Tôi mới nói tôi đưa cho cậu bây giờ cậu không làm được, giờ trả lại cho tôi.

Hôm qua tôi về tới nhà là khuya lắm tôi cũng chưa được nói chuyện nhiều với bà xã cho đến hôm sau khi nghe được chuyện xảy ra như thế tôi cũng bất ngờ. Khi đi cùng vợ tới công an làm việc, tôi cho anh em bảo vệ ngồi ở quán cà phê. Vào trong cơ quan công an làm việc chỉ có tôi đi với vợ và cậu luật sư Lễ, khi tôi về, cậu luật sư ở lại với bà xã tôi làm việc. Khi đi tôi có nhắn với bà xã tôi trên điện thoại nếu nó chối thì em cứ niêm phong điện thoại của em gửi công an để công an trích xuất tin nhắn qua lại để hiểu hết nội tình", ông Huỳnh Uy Dũng kể.

Ông Huỳnh Uy Dũng

Ông Dũng nói tiếp:

"Tôi nghĩ làm việc trong cơ quan công an ai cũng yên tâm nhưng không. Tôi mong Đảng và nhà nước, cơ quan công an trích xuất camera nếu một cái nơi như thế người ta bị hành hung thì thật sự phức tạp.

Luật sư mà sỉ vào mặt người ta như vậy thì không có quyền, cái này tôi nói thật sự. Tôi nghĩ nên xem xét lại tư cách của những người này, có xứng đáng hay không...", ông Huỳnh Uy Dũng nói.