Phản ứng bất ngờ của “Cậu IT” ngay sau khi Hồ Văn Cường tung video khẳng định bị dụ dỗ, và loạt dân mạng đều khuyên “nên từ bỏ, bởi Cường đang chọn từ bỏ chính mình”

Trong thông báo mới nhất, Nhâm Hoàng Khang đã đăng tải cuộc gọi với một cán bộ an ninh, nội dung cuộc gọi chủ yếu nhắc đến Hồ Văn Cường.

"Em đưa Hồ Văn Cường gửi em, em đưa luôn cho Nhân (cán bộ an ninh) để Nhân đưa cho bên An ninh nội địa,... Nó sẽ có cách đưa cho bộ phận mật của an ninh nội địa điều tra, vào cuộc giúp", một người đang hướng dẫn Nhâm Hoàng Khang làm thủ tục liên quan đến việc tố Hồ Văn Cường bị "bóc lột".

Bên dưới bài đăng của Nhâm Hoàng Khang, nhiều người đã gửi lời trấn an, mong muốn Khang bỏ qua vụ việc này bởi vì Hồ Văn Cường cách đây vài giờ đã lên tiếng phủ nhận việc bị "bóc lột".

"Cứu vật vật trả ân, cứu nhân nhân trả oán, Hồ Văn Cường chắc cũng không làm gì khác được vì còn sự an nguy của ba mẹ. Đừng giúp Cường nữa anh", một người bình luận.

"Các bạn có thấy không? Gần mực thì đen quả không sai. 18 tuổi rồi, là một người chịu mọi trách nhiệm về lời nói hành động của mình như một người công dân bình thường rồi. Tính không trung thực của em cộng vào việc vu oan phản lại người đã ngày đêm vất vả không ngại hiểm nguy để giải cứu em ra khỏi chỗ chết thì không xứng là người khiến chúng ta phải mất thời gian thêm nữa. Em hèn quá! Từ nay ngừng theo dõi và ngừng ủng hộ em nhé Cường", một người khác bình luận.

Trước đó, "cậu IT" Nhâm Hoàng Khang đã kêu cứu thay Hồ Văn Cường - con nuôi Phi Nhung với loạt nội dung tin nhắn gây sốc.

"Gửi bà con, Cường đang bị đe dọa và uy hiếp, cả người liên lạc của Cường cũng vậy, hôm trước mình đã gửi công an nhưng họ cần thời gian để điều tra. Chắc là an nguy của người chị và Cường sẽ ổn khi mọi người xem video clip này. Cường nói nhà này toàn quỷ, không hề sai. Sự thật rất nhiều, mọi người tin Khang không? Hãy chia sẻ giúp Khang để bọn đe dọa trẻ em ra pháp luật. Mẹ Cường cực khổ, catxe Cường bị Phi Nhung và D.P; M.T (tên viết tắt) lấy gần hết, chỉ gửi cho mẹ một ít. Mẹ Cường đang làm người ở trong nhà P.N. Dạo này tập cho mẹ Cường uống rượu, ăn chơi...", Nhâm Hoàng Khang viết trên trang cá nhân kèm theo loạt tin nhắn của chị Hồ Văn Cường gửi.

Hồ Văn Cường sau đó đã lên tiếng cùng bố và mẹ cho biết mình bị người khác xúi giục chứ hoàn toàn không có ý muốn rời xa Phi Nhung, không có chuyện bị uy hiếp hoặc giam lỏng như mạng xã hội nói.