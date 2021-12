Phan Thành khoe ảnh bế con vô tình để lộ góc nghiêng cực phẩm của quý tử: "Con là món quà tuyệt vời nhất của cuộc đời ba"

Đây có lẽ là lần đầu tiên Phan Thành gửi lời yêu thương đến con trai quý tử. Trên trang cá nhân, ông bố thiếu gia gửi lời nhắn nhủ tới con trai: "You are greatest gift of my life!!!" (Tạm dịch: Con là món quà tuyệt vời nhất của cuộc đời ba!).

Phan Thành và con trai đầu lòng

Thiếu gia Phan Hoàng (em trai Phan Thành) cũng khoe ảnh bế cháu

Qua hình ảnh này, Phan Thanh đã tiết lộ một chút về gương mặt con trai quý tử. Cụ thể, cậu bé có góc nghiêng thần thánh mũi cao, mắt hai mí được dự đoán là cực phẩm.

Kể từ thời điểm kết hôn với Primmy Trương đến nay, Phan Thành ít hoạt động trên mạng xã hội. Trước đó, thiếu gia sinh năm 1989 thường xuyên khen vợ trên Facebook.

Primmy Trương và Phan Thành về chung một nhà vào cuối tháng 1 năm 2021, đám cưới hoành tráng của cả hai được tổ chức tại một trung tâm thương mại nổi tiếng ở Sài gòn. Hiện tại theo tìm hiểu, cả hai vợ chồng đang sinh sống tại một căn hộ riêng khá hoành tráng.

Trước đó, cũng không gian này, Primmy Trương đã khoe ảnh bế con trai

Primmy Trương tên thật là Trương Minh Xuân Thảo, sinh năm 1992, cô tốt nghiệp ngành Thương Mại tại trường ĐH Quốc tế RMIT Việt Nam và cô hiện tại đang làm quản lý tài chính tại trường John Robert Powers Việt Nam, ngôi trường của hội con nhà giàu do mẹ ruột Primmy là bà Võ Thị Xuân Trang làm Hiệu trưởng.

Primmy được cho là một cô gái "tài sắc vẹn toàn", vừa mẫu mực vừa quy chuẩn đúng "nàng dâu hào môn".