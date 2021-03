Phẫn nộ: Nữ sinh lớp 7 bị nam thanh niên xâm hại, bị bạn gái của đối tượng lột đồ hành hung dã man

Ngày 23/3, báo Công an TP.HCM thông tin, lãnh đạo Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết đã tạm giữ hình sự Lê Thanh Tr. (ngụ xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới) để điều tra về hành vi "Giao cấu với người dưới 16 tuổi".

Theo đó, ông H.T.H. (ngụ xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), có làm đơn trình báo lên cơ quan chức năng về việc con gái mình tên M. (đang học lớp 7) bị Lê Thanh Tr. xâm hại.

Cụ thể, vào chiều tối ngày 25/2, 1 người bạn của M. là D.A. có chở M. đến nhà Lê Thanh Tr. chơi. Khi M. cùng A. đến thì có Tr., Ng. H. và một số người đang tổ chức nhậu. M. vào nhậu chung đến khoảng 23 giờ thì kêu những người nhậu chung chở về nhà, nhưng bị từ chối và đề nghị M. ngủ lại nhà của Tr. Lúc đầu, M. không chịu nhưng do không có người chở về, đồng thời Tr. cam kết M. sẽ ngủ một mình và sẽ không làm gì nên M. đồng ý ngủ lại.



Nữ sinh lớp 7 (áo đen) bị bạn gái kẻ xâm hại mình đánh ghen dã man. Ảnh cắt từ clip.

“Đến khoảng gần sáng, bất ngờ Tr. vào phòng M. đang ngủ rồi thực hiện hành vi quan hệ tình dục. M. có phản kháng nhưng cũng bất lực. Quan hệ xong, Tr. chở M. về. Sau đó Tr. có nhắn tin xin lỗi hứa sẽ chịu trách nhiện nên M. không dám nói với gia đình.

Tr. sau đó có kể việc quan hệ tình dục với M. cho bạn nhậu của mình. Sau đó, người này kể lại sự việc với bạn gái Tr. là Th. Sau đó, Th. đã nhắn tin đe dọa và hẹn M. ra giải quyết”, nội dung được ông H. trình bày trong đơn.



Đến ngày 6/3, người yêu của Tr. là Th. đã nhắn tin yêu cầu M. đến điểm hẹn tại xã Tấn Mỹ "nói chuyện". Khi M. vừa đến, bạn gái Tr. đã lao vào hành hung. Cô gái dùng nón bảo hiểm đánh túi bụi, liên tiếp vào người M. và cắt tóc của M.. Lúc này có khoảng 10 thanh thiếu niên đi cùng bạn gái Tr. nhưng không 1 ai đứng ra can ngăn, có người còn lấy điện thoại ghi hình.

Chưa dừng lại ở đó, đến ngày 8/3, cô bạn gái của Tr. tiếp tục gọi M. ra nói chuyện. Khoảng 17 giờ cùng ngày khi M. đến địa điểm gặp mặt thì tại đây đã có khoảng 30 người.

Lúc này, người yêu của Tr. cùng 2 thiếu nữ khác lấy lý do Tr. đã quan hệ với M. nên đánh, chửi và lột áo làm nhục suốt 10 phút. Quá trình M. bị người yêu Tr. hành hung, làm nhục đều bị nhóm người dùng điện thoại quay lại, rồi mới cho M. về. Đoạn clip sau đó được đăng tải lên MXH.

Quá hoảng sợ và cảm thấy bị tổn thương, M. đã uống thuốc ngủ tự tử, nhưng được gia đình phát hiện kịp thời.

Nữ sinh bị nhóm người vây đánh ghen 2 lần. Ảnh cắt từ clip.

Ngay sau khi nghe con gái kể về những chuyện xảy ra, ông H. đã làm đơn trình báo lên cơ quan chức năng.

Nguồn trên cũng cho biết thêm, gia đình M. đã cung cấp cho cơ quan chức năng đoạn clip M. bị hành hung, làm nhục, trong đó có những chi tiết hết sức dã man.

M. bị 3 nữ sinh dùng mũ bảo hiểm đập liên tiếp vào đầu. Nhưng kinh khủng nhất là việc cả 3 nữ sinh này sau đó đã lột áo làm nhục M. suốt gần 10 phút. Thời điểm M. bị hành hung có rất nhiều thanh thiếu niên xung quanh nhưng không ai can ngăn, mà còn quay clip và cười cợt.



Về hành vi của nhóm nữ sinh này, công an huyện Chợ Mới cho biết, đã triệu tập những người hành hung M., các nhân chứng, để điều tra làm rõ, thông tin trên VnExpress cho biết thêm.

Về phía M. cũng đang được cơ quan chức năng đưa đi giám định.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.