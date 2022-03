Phan Như Thảo chỉ tiết lộ một bức ảnh lên mạng, ai nhìn vào cũng biết ngay cách đối xử của Đức An với vợ con

Mới đây, người mẫu Phan Như Thảo đã chia sẻ lên mạng xã hội một bức ảnh trong chuyến đi chơi của cả gia đình. Thời gian gần đây Phan Như Thảo và đại gia Đức An cùng gia đình đã có một chuyến đi chơi ngắn ngày, tranh thủ nghỉ ngơi sau những ngày bận rộn với công việc.

Phan Như Thảo từng chia sẻ, dịch bệnh khiến công việc của cô bị ảnh hưởng nhưng cũng vì thế mà vợ chồng càng thêm trân trọng nhau, càng quý giá hơn tình cảm gia đình.

Trong bức ảnh mà Phan Như Thảo chia sẻ cô tiết lộ chi tiết thú vị về ông xã: "Tay thì bế con ngủ, tay thì níu vợ, bận rộn dễ sợ". Theo hình ảnh có thể thấy, đại gia Đức An ngồi ghế phụ và ôm con gái nhưng vẫn không quên nắm tay vợ ở ghế sau.

Chỉ thế thôi cũng đủ thấy sự ân cần của Đức An dành cho bà xã và con gái. Như Thảo cũng cho biết, trong gia đình đại gia Đức An là người đảm nhận chuyện chăm sóc con cái để vợ yên tâm đi làm. Sự chu đáo khéo léo của đại gia Đức An khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

