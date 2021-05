Phấn khởi lấy được người chồng tử tế sau một lần đổ vỡ, người phụ nữ sốc nặng khi biết bản chất thật của gã sau trận đòn thừa sống thiếu chết

Suzane Hill và David Jennison (sống ở Anh) quen nhau qua một trang web hẹn hò. Sau một thời gian tìm hiểu, yêu đương, hai người quyết định tiến tới hôn nhân. Chuyện tình "rổ rá cạp lại" đã có được cái kết viên mãn để bước sang một giai đoạn mới trong tổ ấm nhỏ khiến bạn bè, gia đình không khỏi vui mừng.



Ảnh cưới của cặp đôi. Họ lấy nhau sau một cuộc tình lãng mạn không chút bạo lực.

Trước đó, Suzane Hill từng trải qua một cuộc ly hôn tan vỡ và có 3 đứa con. Tuy nhiên, bà không hề biết chuyện người chồng thứ hai của mình từng đánh phụ nữ và ngồi tù vì tội này.

Sau đám cưới, tưởng rằng cuộc sống sẽ là những ngày tháng êm đềm trôi qua, nhưng bản chất con người khó thay đổi khiến Jennison sớm bộc lộ bản chất là một gã đàn ông vũ phu, mất nhân tính.

Tháng 6/2017, Jennison bất ngờ đấm đá, bóp cổ, tấn công vợ ngay tại nhà, chỉ vì một tình huống nhỏ nhặt trong cuộc sống. Theo bà Hill, khi bà đang xem chương trình truyền hình "Britain Got Talent" thì Jennison đi làm về. Người đàn ông này tỏ ra không mấy hứng thú với chương trình này và nhận xét đó là thứ rác rưởi.

Hình ảnh Hill bị thương tích nặng sau những trận đòn chồng giáng xuống.

"Sau đó, ông ấy đưa cún cưng đi dạo, tôi nghĩ như vậy là êm xuôi. Đến 21h, Jennison lên tầng trên và lẩm bẩm một mình. Khi nằm trên giường, Jennison đột nhiên đấm vào người tôi, sau đó túm đầu, đánh và siết cổ tôi", Hill nhớ lại.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi đánh vợ đến mức bất tỉnh, đau đớn, bầm tím khắp cơ thể, gã chồng mất nhân tính còn cho vợ vào túi ngủ, dùng dây điện buộc bên ngoài và lôi bạn đời ra nằm ở hành lang. Điều này là cú sốc lớn với Suzane Hill bởi trước đây, Jennison không hề có biểu hiện gì là kẻ vũ phu, bạo lực với phụ nữ. Thậm chí, hắn còn đối xử rất lịch sự và quan tâm tới bà.

Vết máu còn trên sàn nhà sau trận bạo hành.

"Ông ấy đối xử với tôi như một nữ hoàng, nấu ăn và chăm sóc cho tôi rất chu đáo", Suzane Hill nhớ lại.

Sau khi gây ra sự việc, Jennison lạnh lùng gọi điện cho Wade - con của bà Hill tới nhà để lo cho mẹ. Khi đến nơi, người con ngỡ rằng mẹ đã chết sau trận đòn "thừa sống thiếu chết", nhưng may mắn bà vẫn còn thở.

Bà Hill được đưa đến bệnh viện và điều trị trong 6 ngày. Thậm chí, người phụ nữ này còn bị sang chấn tâm lý phải gặp bác sĩ trị liệu.

"Tôi đã sống sót qua đêm đó mà không còn biết gì nữa. Tôi chẳng có lý do gì nghi ngờ ông ta, nhưng tối hôm đó chồng tôi hoàn toàn là kẻ vũ phu", bà Hill chia sẻ.

Qua sự việc đau lòng xảy ra với bản thân mình, Suzane Hill hi vọng các trang web hẹn hò sẽ quản lý chặt chẽ các thành viên hơn, để tránh cho những kẻ bạo lực với phụ nữ có cơ hội thâm nhập và "đội lốt" người tốt.

Sau khi xảy ra vụ việc này, một người phụ nữ quen Jennison đã liên lạc với bà Hill kể về quá khứ của người chồng đã chung sống bấy lâu nay với bà. Lúc đó, Suzane Hill mới vỡ lẽ, hiểu hơn về bản chất thật của chồng.

Theo các công tố viên, kể từ năm 1990, gã đàn ông này từng bị kết tội nhiều lần do tấn công người khác. Năm 2013, gã còn bị buộc tội do dính líu đến vụ bạo lực gia đình, sau khi Jennison túm cổ và ném một con dao vào người vợ cũ. Năm 2014, gã đàn ông vũ phu này bị kết tội quấy rối với một phụ nữ, do liên tục gửi tin nhắn và đe dọa cô ta.

Để cho thấy sự ăn năn về hành vi của mình, Jennison đã gửi một bức thư đến công tố viên bày tỏ sự xấu hổ và hối lỗi. Tuy nhiên, công tố viên cho rằng hành vi bạo lực của Jennison đã lặp đi lặp lại nhiều lần nên không thể dung thứ. Cuối cùng, tòa kết án Jennison 3 năm 3 tháng tù và quản thúc 3 năm tại gia sau khi mãn hạn tù.

Hill cảm thấy may mắn vì cuối cùng bà cũng được tự do.

Bạo lực gia đình luôn là nỗi ám ảnh của rất nhiều người, bởi đi kèm theo đó không chỉ là nỗi đau về thể chất mà còn cả những tổn thương tâm lý không thể nào xóa nhòa được. Trong thời gian yêu nhau, nhiều người phụ nữ không hề biết bản chất thật của người mình yêu. Sau khi kết hôn, không ít chị em mới bàng hoàng nhận ra bản chất vũ phu ẩn đằng sau vẻ hào nhoáng, sự quan tâm của gã đàn ông từng ngọt nhạt bấy lâu nay.

Bài học này sẽ là lời cảnh tỉnh để cho những gã chồng vũ phu như Jennison ăn năn hối cải và từ bỏ thói côn đồ. Bên cạnh đó, chị em phải tỉnh táo, lên tiếng khi bị chồng đánh đập để bảo vệ bản thân mình.

(Nguồn: Daily Mail)