Phan Hoàng Thu trải lòng về 4 năm làm mẹ đơn thân: Nhìn con trai khôn lớn cảm thấy mọi sự hi sinh đều xứng đáng

Hôm qua (30/12), Hoa hậu Phan Hoàng Thu đã thu hút sự chú ý của mọi người khi tham gia 1 sự kiện khai trương tại Hà Nội. Xuất hiện tại sự kiện, người đẹp gây chú ý với bộ váy màu xanh dáng bút chì cùng mái tóc buông xõa đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch.

Khác với mọi lần, lần này Phan Hoàng Thu dự sự kiện cùng với con trai của mình - bé Bào Ngư. Đây là lần hiếm hoi Phan Hoàng Thu đưa con trai nhỏ đi dự sự kiện cùng.



Xuất hiện trong sự kiện cùng mẹ, Bào Ngư diện chiếc sơ mi trắng, quần jeans đen,rất ra dáng soái ca nhí. Cậu bé khá dạn dĩ, vui vẻ giao lưu cùng mọi người và hợp tác với mẹ khi được yêu cầu chụp ảnh.

Khuôn mặt bầu bĩnh và vẻ lanh lợi của bé Bào Ngư nhanh chóng thu hút sự quan tâm của quan khách. Nhiều người nói đùa rằng, Bào Ngư được mọi người quan tâm hơn cả người mẹ nổi tiếng.

Sau khi đạt được vương miện Hoa hậu Đông Nam Á 2014, Phan Hoàng Thu quyết định lui về hậu trường trong sự tiếc nuối của mọi người.

Người đẹp kết hôn và sinh con không lâu sau đó. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của Hoàng Thu nhanh chóng kết thúc chỉ sau một thời gian ngắn. Chia sẻ về chuyện này, người đẹp thẳng thắn thừa nhận cho chia tay vì bị phản bội dù lúc đó vừa sinh con chưa đầy 5 tháng.

Sinh con và trở thành mẹ đơn thân khi đang ở đỉnh vinh quang, Phan Hoàng Thu đã phải hi sinh khá nhiều. Tuy nhiên, theo Phan Hoàng Thu, nhìn thấy con trai khôn lớn, đáng yêu liền cảm thấy mọi hi sinh đều xứng đáng: "Con trai chính là động lực cho tôi trong cuộc sống. Mọi người hay trách tôi tham công tiếc việc, nhưng tất cả mọi điều tôi làm đều là để bảo đảm cho Bào Ngư 1 tương lai tốt nhất có thể. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi làm mẹ của 1 cậu bé hiểu chuyện, tình cảm như Bào Ngư".