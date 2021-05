Trong quan niệm của người xưa, thở dài là một thói quen xấu, người hay thở dài sẽ xua đuổi vận khí, khiến cuộc sống không may mắn, thu hút mọi điều xui xẻo. Phàm làm người đừng nên than thở, cuộc sống sướng khổ đều từ miệng mà ra, làm được 3 điều này may mắn sẽ đến.

Đừng thở dài

Trong cuộc sống này, có nhiều người thường thở dài một cách vô thức mà không hề hay biết.

Những người hay thở dài thường chất chứa một nỗi bất bình trong lòng, xung quanh đều là những luồng khí tiêu cực. Thở dài sẽ làm cạn kiệt sức sống của cơ thể con người, mỗi tiếng thở dài sẽ làm giảm đi sự tự tin của bản thân. Sau cùng, người không có tinh thần chiến đấu, không vươn lên trong cuộc sống, thì làm sao hạnh phúc được?

Vì vậy, đừng dễ dàng thở dài, nếu không bạn sẽ nghèo đi vài ba năm.

Hoàn cảnh càng khó khăn, bạn phải càng tự tạo cho mình niềm vui và niềm tin trong cuộc. Hầu hết những điều may mắn trong cuộc sống đều đến từ những người có thái độ sống tích cực, bạn càng lạc quan thì vận may càng đến.

Đừng than khổ

Nếu một người muốn phú quý, trước tiên phải có trái tim phú quý. Trong cuộc sống này, có nhiều người luôn than khổ, không biết gì cả, người càng than khổ thì sẽ càng nghèo. Sống trên đời này, đừng chỉ biết một mình mình, dù nghèo khó nhưng cũng đừng than khổ, vì than cũng chẳng được gì mà lại rước thêm nhiều sự xui xẻo, thậm chí còn chẳng được trời ban phước lành.

Ngày xưa, có một người chạy đến gặp một vị sư thầy và nói: “Thầy ơi, tại sao con làm gì cũng không thành công".

Sư thầy cười và bảo: “Bởi vì con không biết cho đi”.

Anh ta liền hỏi: “Nhưng con nghèo như thế, làm sao có thể cho đi được?”

Sư thầy đáp: “Một người tuy nghèo vẫn có thể làm 7 việc thiện này. Thứ nhất tử tế, hòa thuận; thứ hai nói những lời vui vẻ, khích lệ người khác; thứ ba sống chân thành; thứ tư nhìn mọi thứ bằng ánh mắt nhân hậu; thứ năm dùng hành động để giúp đỡ người khác; thứ sáu yêu thương kẻ yếu hơn mình; thứ bảy biết cưu mang những người cần mình”.

Nghe xong, người đàn ông kia liền gật gù thẩm thấu.

Trên thực tế, một người dù nghèo đến đâu cũng có thể làm 7 việc thiện này. Những người không muốn cho đi thì sẽ không bao giờ giàu có được. Những người thường xuyên than khổ, suy cho cùng chỉ nghĩ về bản thân, cuối cùng càng than càng nghèo hơn.

Trong cuộc sống, không được tùy ý than khổ, đây là suy nghĩ của những người không có trí tuệ, luôn thù hằn với cuộc sống. Hãy có một trái tim biết ơn, hãy nghĩ nhiều về thứ bạn có, nếu như bạn muốn trở nên giàu hơn.

Đừng than khóc, đừng than khổ, hãy ngừng phàn nàn về cuộc sống, trau dồi suy nghĩ tích cực, dần dần bạn sẽ cảm nhận được mọi thứ ngày càng phú quý.

Thay đổi vận mệnh bằng cách thay đổi lời nói

Những người nói lời tích cực hàng ngày sẽ có cuộc sống rất hạnh phúc, dù gặp khó khăn cách mấy cũng có thể vượt qua. Và những người hay than thở hoặc thở dài cả ngày, thì mọi thứ dường như luôn diễn ra không như ý.

Nhiều người không biết, những điều chúng ta nói hàng ngày có rất nhiều ma lực và ảnh hưởng đến tương lai phía trước. Những lời nói tích cực có thể đưa chúng ta đến một cuộc sống tươi sáng hơn, trong khi những lời nói tiêu cực sẽ thu hút sự bất hạnh.

Khi chúng ta thường xuyên nói những lời tích cực, trong thân tâm sẽ cảm giác được sư hài hòa và tươi đẹp xung quanh. Nếu bạn lạc quan, biết lắng nghe thì những điều tốt đẹp tự nhiên đến. Nói những lời tích cực là bước đầu tiên để hướng tới một cuộc sống hạnh phúc.

Trong các tác phẩm của Lỗ Tấn, có một nhân vật bi thảm là Tường Lâm tẩu. Cô ấy có một cuộc sống bất hạnh, đầy những lời than phiền và lần nào cũng kể về những bất hạnh của mình.

Ban đầu, mọi người sẽ thông cảm cho cô ấy, nhưng sau khi nghe những năng lượng tiêu cực quá nhiều, mọi người xung quanh cũng không còn tâm trạng để an ủi cô nữa.

Ở ngoài đời, nhiều người như Tường Lâm tẩu, hay than thở về cuộc đời khốn khó và số phận bất công. Những người như vậy sẽ không được chào đón ở bất cứ đâu. Trong lòng họ luôn nghĩ thà phàn nàn còn hơn thay đổi, nếu có thời gian để phàn nàn, tốt hơn hết bạn nên tìm cách thoát khỏi khó khăn.

Lời nói có thể thay đổi vận mệnh của con người. Những gì bạn thường nói có thể trở thành vẽ nên tương lai của bạn. Bất kể cuộc sống hiện tại có mỹ mãn hay không, điều quan trọng nhất là tâm lý của chúng ta có tích cực hay không.

Bạn phải tin rằng chỉ cần bạn có thái độ sống lạc quan, tích cực, không phàn nàn. Hãy cống hiến nhiều hơn, cuộc sống tươi đẹp và hạnh phúc sẽ đồng hành cùng bạn trong tương lai!

(Nguồn: Zhihu)