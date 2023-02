Phạm Băng Băng tái xuất, ghi điểm nhờ cách makeup

Phạm Băng Băng mang đến LHP Berlin 2023 1 bộ trang phục màu trắng in họa tiết màu xanh tím than. Bộ váy dài chạm đất với phần cánh tay may xẻ tà dài cách điệu tạo cảm giác bay bổng, sang trọng theo cách mới lạ mà tinh tế. Vì diện 1 thiết kế cổ cao, nữ diễn viên đã để tóc tóc búi, giúp gương mặt xinh đẹp lộ ra rõ nét