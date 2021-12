Phạm Băng Băng bất ngờ lộ ngoại hình quá khác trong hình ảnh do "team qua đường" chụp

Mặc dù đã bị phong sát nhưng Phạm Băng Băng vẫn chưa nguôi ý định trở lại showbiz. Để luôn giữ được tên tuổi của mình, nữ diễn viên Võ Mị Nương Truyền Kỳ thường xuyên tham gia sự kiện của một số thương hiệu và sự xuất hiện của cô cũng nhận được sự quan tâm khá lớn của cư dân mạng.

Tuy nhiên, không phải lần xuất hiện nào của Phạm Băng Băng cũng gây ấn tượng mạnh, như trong một sự kiện mới đây thì "nữ hoàng sắc đẹp" đã khiến netizen thất vọng vì hình ảnh kém sắc.



Netizen không nhận ra Phạm Băng Băng trong những hình ảnh chưa chỉnh sửa.

Từ những hình ảnh chưa qua chỉnh sửa được chụp tại hiện trường sự kiện, có vẻ như Phạm Băng Băng đã tăng cân khá nhiều trong thời gian vừa qua, thân hình của cô trở nên đẫy đà hơn so với trước đây. Gương mặt tròn xoe của người đẹp 40 tuổi khiến netizen cảm thấy lạ lẫm và mãi mới nhận ra được, không ai nghĩ cô cũng có lúc xuống sắc nhanh đến như vậy.

Ngoài ra, làn da của Phạm Băng Băng không trắng như thường thấy, chưa rõ là do ánh sáng trên sân khấu hay nàng "Võ Tắc Thiên" gần đây không còn chăm chút được cho bản thân nữa. Nếu so sánh với những hình ảnh đã được photoshop kỹ lưỡng do studio của Phạm Băng Băng đăng tải thì sẽ thấy rõ sự khác biệt "một trời một vực".

Hình ảnh của Phạm Băng Băng do studio đăng tải.

Nguồn: Sohu