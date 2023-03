Phải thực hiện ngay từng bước vấn đề lương giáo viên

“Năm 2019, Value Champion - trang phân tích tài chính nổi tiếng có trụ sở tại Singapore đã công bố nghiên cứu 16 quốc gia, so sánh với GDP mỗi nước thuộc châu Á - Thái Bình Dương, Mỹ và Pháp, cho kết quả: Lương của GV Việt Nam đứng cuối cùng trong số các quốc gia này. GV Việt Nam bỏ nghề vì lương thấp; nhưng các nước GV có mức lương cao hơn nhiều so với GV của chúng ta, họ cũng bỏ nghề. Lý do đơn giản bởi chi phí sinh hoạt đắt đỏ, các dịch vụ xã hội cao phi mã hay giá thuê nhà cao ngất ngưởng… khiến GV phải tìm tới phương cách chuyển nghề để tồn tại…”, ông Đặng Tự Ân cho biết.