Phải ở nhà giãn cách quá lâu, người dân Hội An vẫn "bất chấp" hòa mình với phố cổ dù cho ngập lụt khắp nơi

Phố cổ Hội An vừa trải qua đợt lũ kèm mưa lớn đổ về bất ngờ khiến cho rất nhiều tuyến đường bị ngập nặng. Tuy nhiên, điều này cũng không làm cản trở tình cảm của mọi người dành cho nơi này.

Hình ảnh các bạn trẻ vẫn đi thăm phố cổ, hòa mình trong dòng nước khiến nhiều người vừa ngạc nhiên vừa thích thú.

Lũ thượng nguồn kèm theo mưa lớn kéo về làm cho phố cổ Hội An chìm trong biển nước

Tình hình ngập lụt khiến cho các hộ kinh doanh trên phố cổ gặp không ít khó khăn

Tuy nhiên, dòng nước này cũng không làm chùn bước những bạn trẻ yêu thích nơi này. Mọi người vẫn rất hào hứng tham quan, vui chơi tại đây sau khi cơn lũ đi qua.

Người dân ở khu phố cổ chắc hẳn đã quá quen với hoàn cảnh sống trong biển nước mỗi khi mùa mưa bão về

Trong cảnh ngập lụt cũng không làm mọi người vơi bớt đi tình cảm dành cho Hội An

Hội An từ lâu là địa điểm du lịch nổi tiếng thu hút cả du khách trong và ngoài nước. Theo thông tin của trang Travel+Leisure (Mỹ) vừa công bố vào giữa tháng 9, TP.Hội An nhận tin vui khi được xếp vị trí 13 trong top 15 thành phố tuyệt vời nhất Châu Á của cuộc bình chọn The World's Best Awards 2021.

Được biết, hơn 3 tháng qua, do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh trên cả nước nên Hội An rơi vào cảnh vắng lặng chưa từng thấy. Không có khách du lịch, các địa điểm vui chơi, di tích thắng cảnh cũng trở nên hiu quạnh.

Hiện tại, Quảng Nam nói chung và Hội An nói riêng vẫn đang đề ra giải pháp để mở cửa đón khách nội địa và quốc tế trở lại.

(Nguồn ảnh: Moon Black / Page Amazing Vietnam)