Phải học môn Ngữ văn nhưng quá buồn ngủ, nữ sinh nghĩ ngay tuyệt chiêu khiến ai nhìn thấy cũng thòm thèm, ứa nước miếng

Buồn ngủ là một trong những biểu hiện thường gặp của học sinh, sinh viên khi nghe giảng trên lớp. Lúc này, hai mắt dần nặng trĩu, bạn không còn thể tập trung vào bài giảng. Đặc biệt với những môn học như Ngữ văn, Lịch sử có khối lượng kiến thức đồ sộ.

Rất nhiều học sinh chỉ cần mở vài trang sách Ngữ Văn đã cảm thấy buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở và không tập trung được vào bài học. Vậy làm cách nào để chống lại cơn buồn ngủ khi học?

Buồn ngủ là hiện tượng phổ biến của học sinh (Ảnh minh họa).

Mới đây 1 nữ sinh đã nghĩ ra "tuyệt chiêu" chống buồn ngủ trong giờ, khiến ai nhìn thấy cũng ứa nước miếng đó là ăn ngay chanh trộn muối ớt.

Tuyệt chiêu của cô bạn đang được nhiều người áp dụng.

Chia sẻ của cô bạn đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng và được nhiều người áp dụng nhằm hạn chế cơn buồn ngủ. Ai nấy hào hứng bình luận: "Trời ơi, vừa xem thôi đã tỉnh cả ngủ"; "Tuyệt chiêu là đây nhưng cả lớp chắc tốn nhiều giấy lau lắm".

Chanh có tác dụng giúp loại bỏ độc tố làm tăng quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể bạn tránh khỏi những cơn buồn ngủ rũ rượi giúp tinh thần thêm tỉnh táo. Vị chua của chanh khi cho vào miệng sẽ đánh thức các giác quan giúp học sinh hạn chế việc buồn ngủ. Đây được xem cách trị buồn ngủ "cây nhà lá vườn" khá độc đáo.

Tuy nhiên việc ăn nhiều đồ chua sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Thay vào đó, các bạn học sinh có thể áp dụng thêm một số cách nhằm cắt cơn buồn ngủ giúp bản thân tỉnh táo và học tập làm việc hiệu quả hơn.

1. Làm một vài động tác thư giãn

Nếu cơn buồn ngủ ập tới, hãy thử làm một vài động tác sau như: Hít thở thật sâu, mở to hai mắt, ngồi thẳng người lên, căng các cơ vai ngực lên, mỉm cười. Sau đó dùng 2 tay xoa lên 2 tai theo hình vòng tròn quanh vành tai (khoảng 10-20 lần) rồi ngửa đầu ra sau hết cỡ 3-5 lần. Lúc này hãy hét thật to trong suy nghĩ một khẩu hiệu như "Cố lên, Không được ngủ" hoặc "Mình có thể làm được, I can do it"...

2. Có thể xin thầy cô giáo ra ngoài

Khi cảm thấy quá buồn ngủ, bạn có thể xin thầy cô giáo cho ra ngoài vài phút để đi lại vài vòng, làm vài động tác thể dục cơ bản, đi bộ dọc hành lang hoặc đi rửa mặt với nước lạnh để tỉnh ngủ.

3. Làm giật mình

Các bạn có biết rằng làm mình giật mình bất ngờ cũng là cách để giúp bạn hết buồn ngủ trên lớp? Hãy nói với bạn cùng bàn rằng nếu mình có dấu hiệu lờ đờ buồn ngủ hoặc sắp gục xuống bàn để ngủ hãy đập nhẹ một cái để mình giật mình. Thử xem nhé, cách này được nhiều bạn đánh giá rằng khá hiệu quả đấy.

4. Cố gắng tạo hứng thú với môn học

Một trong những nguyên nhân khiến bạn buồn ngủ trong giờ học bởi không có hứng thú với môn học, học theo kiểu đối phó. Vì thế, hãy dẹp ngay suy nghĩ: Học môn này để làm gì? Học môn này giúp ích được gì?...

Thay vào đó, tự tạo hứng thú với môn học bằng cách chú tâm vào lời cô giảng, bài giảng, suy nghĩ về bài giảng liên hệ tới thực tế bản thân. Khi đó, bạn sẽ thấy môn học có ích và thực tế hơn rất nhiều. Bài giảng cũng sẽ không còn chán ngắt và xa vời nữa.

5. Nên tạo thói quen sinh hoạt khoa học

Không nên thức quá khuya để xem phim, chơi game. Nếu bạn thức quá khuya sẽ làm thời gian cơ thể nghỉ ngơi bị hạn chế, và sáng hôm sau bạn sẽ tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi, dễ rơi vào trạng thái buồn ngủ, chán nản.