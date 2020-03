Phải đóng cửa phòng dịch, cửa hàng vịt quay có tiếng phố Hàng Buồm nghĩ ra cách bán như tấu hài khiến dân tình cười không ngớt

Chiều 25/3, Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị tất cả các cửa hàng dịch vụ, kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu phải tạm đóng cửa để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch Covid-19.

Trong bối cảnh đó, nhiều cửa hàng đã dần chuyển đổi hình thức kinh doanh, tìm ra cách để vận hành sao cho đảm bảo an toàn và giảm bớt thiệt hại vì dịch. Không ít những chuỗi nhà hàng đồ ăn, thức uống tên tuổi vốn chỉ hợp dùng tại chỗ cũng đã tham gia hình thức delivery (chuyển phát) tận nơi cho khách như: Pizza 4P's, lẩu Kichi, nướng Gogi, lẩu Manhwa, The Pot, Highland, The Coffee House...

Và mới đây, lại thêm một cửa hàng vịt nướng nổi tiếng ở phố Hàng Buồm cũng đưa ra cách bán hàng độc đáo. Mặc dù bên ngoài đã đóng cửa nhưng treo biển với nội dung: "Bán thịt quay trong nhà, mang về nhà". Động thái của cửa hàng này nhằm tránh tiếp xúc quá nhiều giữa người với người, nhằm đảm bảo an toàn trong mùa dịch.

Nhân viên của quán đứng ở ngoài, làm trung gian thông báo yêu cầu của khách với bếp và giao hàng.

Theo chia sẻ từ một số khách, người đến mua đưa tiền cho thanh niên đứng ngoài và gọi món. Sau đó, nhân viên này sẽ vào thông báo với bếp và sau ít phút, hàng sẽ được đưa ra.

Cách làm của quán này vừa có chút truyền thống nhưng an toàn, hiệu quả và được dân mạng đánh giá cao. Rất nhiều đưa ra ý kiến khen ngợi: "Mua thì đưa tiền cho cái anh bạn kia,nói phần muốn ăn rồi đưa tiền và chờ...", "Cảm giác như mật vụ ấy các cậu ơi, đi mua vịt mà thấy hơi hồi hộp", "Cảm giác rất mới mẻ", "Ship hàng thì thấy nhiều rồi nhưng cho người canh cửa và làm trung gian thế này hài ghê nha"...

Một khách hàng khoe món vịt quay mua từ cửa hàng có tiếng phố Hàng Buồm.

Với sự nhanh nhạy, sáng tạo của các hàng quán thế này, hy vọng việc phải tạm đóng cửa sẽ không gây ảnh hưởng quá nhiều!