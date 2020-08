Pha thoát chết kỳ lạ nhưng may mắn nhất quả đất: Nhảy dù rơi trúng tổ kiến lửa, tưởng họa lại hóa thành may vì "được" kiến cắn

Đã có những câu chuyện về những pha thoát chết thần kỳ "đi vào lịch sử" khiến ai cũng phải xuýt xoa rằng: "Thực sự quá may mắn". Trên diễn đàn Quora từng có một câu hỏi thú vị thu hút sự chú ý của nhiều người. Câu hỏi có nội dung: "Who is the luckiest person on Earth?" (Ai là người may mắn nhất hành tinh này?).

Bên dưới phần thảo luận, nhiều thành viên diễn đàn đã sôi nổi kể ra những câu chuyện về những người may mắn mà họ từng biết hoặc tận mắt chứng kiến. Trong đó, có một câu chuyện của tài khoản tên Aishah Hannan thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng với 137.800 lượt xem và 12.300 lượt thích.

Joan Murray sống sót thần kỳ sau khi rơi vào tổ kiến lửa.

Trong đó, kể về câu chuyện thoát chết thần kỳ và vô cùng hy hữu của người phụ nữ tên Joan Murray, một giám đốc ngân hàng có niềm đam mê với bộ môn thể thao mạo hiểm - nhảy dù.

Joan Murray không phải là một vận động viên nhảy dù chuyên nghiệp, cô chỉ thỉnh thoảng tham gia vào những chuyến nhảy dù mạo hiểm ở độ cao đáng kể, có thể là nhảy từ một chiếc máy bay ở độ cao vài km.

Vào ngày 25 tháng 9 năm 1999, Joan tham gia một chuyến nhảy dù. Trước đó, cô từng nhảy dù 30 lần nên chuyến mạo hiểm lần này cũng trở nên bình thường với cô.

Joan là giám đốc điều hành một ngân hàng ở Mỹ có sở thích nhảy dù.

Khi Joan nhảy xuống từ độ cao 14,500 feet (tương đương 4.420m) với vận tốc 80mph (tương đương 129km/h) thì sự cố xảy ra, chiếc dù chính của cô không mở được. Joan tiếp tục rơi tự do cho đến khi dù dự phòng hoạt động. Trong lúc hoảng loạn, Joan chỉ còn cách mặt đất 700 feet (khoảng 213m), cô xoay người và mất kiểm soát khiến chiếc dù dự phòng đó xẹp xuống và Joan rơi tự do xuống đất. Cú va đập khiến phần cơ thể bên phải của Joan bị tổn thương nặng nề. Nhưng sự đen đủi vẫn không chịu buông tha cho Joan khi mà cô rơi đúng vào tổ kiến lửa!

Có một điều phải lưu ý rằng, kiến lửa thuộc hàng top 10 loài côn trùng cắn đau nhất thế giới. Ở một số trường hợp, phản ứng dị ứng với nọc độc của kiến lửa có thể gây tử vong. Tuy nhiên, dù Joan tiếp đất ở chỗ "xúi quẩy" thật, nhưng theo lời bác sĩ thì chính điều đó đã cứu cô thoát chết.

Bác sĩ xác định rằng những con kiến cắn liên tiếp chẳng khác gì máy sốc điện và kích thích dây thần kinh của cô. Sự tấn công của các con kiến đã giúp nội tạng hoạt động và tim Joan thì vẫn đập trong thời gian đội cứu hộ đến đưa cô đi bệnh viện.

Với những chiếc đinh kim loại ở cả hai chân và nhiều đoạn xương vỡ vụn, Joan bất tỉnh trong 2 tuần. Dù phải trải qua đau đớn khủng khiếp, cô vẫn vượt qua và sống sót!

Sau đó, Joan hồi phục tốt và vẫn không từ bỏ sở thích nhảy dù. Giờ đây, cô nhìn nhận cuộc sống nghiêm túc hơn và nói: "Tôi đã học được cách dành thời gian cho những điều quan trọng trong cuộc sống. Tôi biết nói "Tôi yêu bạn" và "Cảm ơn" nhiều hơn nữa kể từ sau khi trải nghiệm cận kề cái chết ấy".

(Nguồn: Quora)