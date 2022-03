Pha "muối mặt" để đời của Meghan: Tung ra dự án mới về phụ nữ nào ngờ bị chê bai thậm tệ, chuyên gia nói một câu khiến cô câm nín

Mới đây, Meghan Markle đã gây xôn xao dư luận khi tung ra đoạn trailer giới thiệu dự án podcast mới trên Spotify với chủ đề xoay quanh những định kiến phân biệt giới tính.

Trong đoạn trailer, Nữ công tước xứ Sussex tuyên bố phụ nữ thường bị coi thường là kẻ yếu, kém thông minh và thường bị gọi tên bằng những từ ngữ khiếm nhã như "con điếm". Meghan tuyên bố rằng trong loạt podcast mới do cô sản xuất sẽ đi tìm gốc rễ của vấn đề này và bàn luận về việc làm thế nào phụ nữ tìm được giá trị và chỗ đứng vốn thuộc về mình.

Chủ đề quá lỗi thời

Tuy nhiên, chủ đề này của Meghan lại không nhận được phản hồi tích cực. Tờ Daily Star đưa tin, một bộ phận người dùng mạng chê bai Meghan là "nhai lại" chủ đề đã được bàn luận từ rất lâu và mọi chuyện cũng đã ngã ngũ. Một người dùng mạng bình luận: "Không có gì mới mẻ ở đây cả. Nội dung sáng tạo ở đâu ra?".

Nhà báo nổi tiếng Amanda Jane Platell viết trên tờ Daily Mail rằng "phụ nữ hiện nay rất mạnh mẽ, họ không phải là nạn nhân luôn yếu đuối như Meghan miêu tả". Lời nhận xét này khiến nữ công tước cũng phải nghẹn họng.

Amanda Jane Platell nói: "Tôi biết Meghan bị thúc giục bởi đối tác với bản thỏa thuận 18 triệu USD nhưng sao cô ấy chỉ có thể nói về sự thương hại đối với phụ nữ và việc coi thường đấng mày râu?

Thực tế là phụ nữ không còn bị đối xử như vậy nữa. Ngày nay chúng ta có rất nhiều nữ doanh nhân, các nhà lãnh đạo và chính trị gia là phụ nữ. Meghan chỉ đơn giản là đang xoáy sâu vào việc phụ nữ là nạn nhân, một chủ đề đã quá lỗi thời".

Amanda Jane Platell gọi Meghan là người phụ nữ được hưởng mọi đặc quyền nhưng lại thay mặt một nửa thế giới nói về sự bất công và định kiến. Điều này thật là nực cười! Nữ nhà báo cũng mỉa mai Meghan khi cô đưa ra thông báo về dự án mới đúng vào thời điểm vợ chồng Công nương Kate đang có chuyến công du bão táp. Meghan không phải vì phụ nữ mà chỉ vì lợi ích của bản thân mình.

Bà Amanda Jane Platell cũng lên án Harry khi anh là thành viên duy nhất của hoàng gia không tham dự lễ tưởng niệm của Hoàng tế Philip vào tuần tới. Nhiều người dùng mạng cũng lên tiếng đồng tình với nữ nhà báo này.

Một ý kiến cho biết: "Tôi chưa bao giờ cần ai đó nói với tôi phụ nữ phải mạnh mẽ. Tôi học được điều đó là từ mẹ tôi và các thành viên trong gia đình. Meghan tự coi mình là người phát ngôn cho phụ nữ và nói về những điều cô ta chẳng hề hay biết.

Phụ nữ độc lập và mạnh mẽ không như Meghan sống phụ thuộc vào tiền cấp dưỡng của cha đẻ trong suốt thời gian cô không nhận được vai diễn nào. Sau khi lợi dụng người chồng đầu tiên, Meghan giờ đây chuyển sang bòn rút hoàng gia".

"Một phụ nữ mạnh mẽ đó là khi cô ấy cùng chồng sẽ trở về hoàng gia dự lễ tưởng niệm ông nội không phải là lựa chọn việc trốn trong một góc và đâm sau lưng người khác", một người bình luận cho hay.

Sao chép ý tưởng

Meghan đang bị cáo buộc sao chép ý tưởng từ cuốn sách mang tựa đề "Archetypes: Who Are You?", của tác giả Caroline Myss. Đây từng là cuốn sách bán chạy nhất của New York Times.

Nội dung chính của cuốn sách này giúp người đọc tìm hiểu và khám phá bản thân, hiểu rõ được tính cảnh và bản ngã của mình. Cuốn sách cùng thiên về phụ nữ giúp họ nhận ra giá trị đích thực của bản thân.

Nhiều người dùng mạng tin rằng, Meghan đã sao chép tên của cuốn sách và ý tưởng của nó để tạo ra podcast nói về phụ nữ cùng những định kiến trói buộc họ, từ đó giúp phụ nữ tìm ra được câu trả lời cho riêng mình. Hiện Meghan chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về những ý kiến trên.

