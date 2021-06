Pha Lê và chồng bị bắt gặp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng, chính chủ lên tiếng: Có người cố tình quay clip hãm hại

Mới đây, một cư dân mạng đã bắt gặp vợ chồng ca sĩ Pha Lê đang đánh cầu lông ở sân chơi công cộng. Đáng chú ý, cả hai vợ chồng nữ ca sĩ đều không đeo khẩu trang dù tình hình dịch Covid-19 đang phức tạp theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Pha Lê và chồng bị bắt gặp không đeo khẩu trang khi đánh cầu lông ở nơi công cộng

Ngay sau khi sự việc gây xôn xao, Pha Lê cũng đã chính thức có lời phản hồi trên trang cá nhân.

Cô viết: "Quá mệt mỏi và rối ren trong thời điểm này nên cố gắng thuyết phục chồng xuống chơi cầu lông xíu cho đỡ căng thẳng mà cũng bị thành chuyện. Chơi cả buổi có bà Ốc ngồi đó, bảo vệ xung quanh, 2 vợ chồng đeo khẩu trang đánh bao lâu không sao mà mệt quá cởi ra thở cái cũng bị quay clip lại gửi lên báo để phóng viên gọi điện hỏi. Mọi người ơi làm ơn, biết là thời điểm nhạy cảm cho tất cả mọi người nhưng đừng drama quá càng mệt thêm ấy. Bảo vệ, quản lý, cảnh sát khu vực... Họ có ở đó chứ không mù đâu, nếu mình làm sai là bị lập biên bản liền rồi, gì chứ chỗ mình ở khó lắm chứ chẳng đùa. Hơn ai hết mình là người mẹ có con nhỏ, mình phải kĩ hơn rất nhiều những người khỏe mạnh khác".

"Gửi tới bạn nào cố tình quay clip để hại gia đình mình: Nếu bạn có ý thức giữ gìn bảo vệ cộng đồng thì có lẽ bạn đã ra nhắc nhở mình rồi, và tốt nhất bạn nên ra nhắc nhở mình để mình còn thấy chút tình người và tôn trọng sức khỏe cộng đồng trong khoảng thời gian giãn cách nhạy cảm chứ không phải canh me quay vội mấy giây clip đó xong gửi lên báo chí để mọi người nhìn vào hiểu sai vấn đề đâu. Lúc bạn quay mình có nhìn thấy đó, vì ở đó rất vắng, hihi! Mà không sao, do mình khó thở nên mình tháo ra 1 chút, và do mình quá tử tế thật thà nên không bao giờ nghĩ bụng dạ người khác có hành động cố ý làm hại mình như vậy. Vì bạn biết mình là Pha Lê, bạn muốn tạo thị phi cho mình. Ok bạn, mình hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu mình làm sai! Mong bạn lần sau có quay thì quay dài dài để mọi người nhìn cho trọn vẹn tình huống lúc đó nhé!", nữ ca sĩ bức xúc.