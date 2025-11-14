Từng khiến khán giả châu Á say đắm với vai Tình Nhi trong Hoàn Châu Cách Cách, Vương Diễm không chỉ có nhan sắc thanh tao mà còn có cuộc sống riêng khiến người ta trầm trồ. Mới đây, khi cô chia sẻ hình ảnh căn hộ của mình tại khu Vương Phủ Tỉnh - một trong những vị trí đắt giá bậc nhất thủ đô Bắc Kinh, khán giả như được mở cánh cửa bước vào một “vương phủ giữa trời”. Căn nhà ấy không chỉ là chốn đi về, mà còn là tuyên ngôn về phong cách sống: Tinh tế, quý tộc và ngập tràn hơi thở của nghệ thuật sống đẳng cấp.

Căn hộ triệu đô nằm giữa trái tim Bắc Kinh

Căn hộ của Vương Diễm tọa lạc trên tầng cao nhất của một tòa nhà sang trọng ngay trung tâm khu Vương Phủ Tỉnh – khu phố sầm uất, được ví như “trái tim thương mại của Bắc Kinh”. Phía Tây căn nhà giáp ngay Tử Cấm Thành, phía Nam hướng ra đại lộ Trường An – con đường huyết mạch mang ý nghĩa chính trị, văn hóa bậc nhất Trung Quốc.

Đứng bên cửa sổ, Vương Diễm có thể ngắm nhìn mái ngói vàng rực rỡ của điện Thái Hòa trong Tử Cấm Thành. Chỉ cần mở rèm, khung cảnh huy hoàng của triều đại xưa đã hiện ra ngay trước mắt – một cảm giác vừa xa hoa, vừa cổ kính, tựa như sống giữa giao điểm của lịch sử và hiện tại.

Không chỉ có vị trí hiếm có, tòa nhà nơi cô ở còn được xây dựng ngay phía trên một trung tâm thương mại lớn. Trên đỉnh, chủ đầu tư thiết kế riêng khu vườn treo và cảnh quan sơn thủy – nơi cư dân như lạc vào một công viên trên mây. Cảm giác ấy vừa riêng tư, vừa xa xỉ, như thể cả bầu trời Bắc Kinh nằm gọn trong tầm tay.

Nội thất sang trọng nhưng thấm đẫm hơi thở Á Đông

Nếu bên ngoài là thế giới của cổ thành và đường phố phồn hoa, thì bên trong căn hộ của Vương Diễm lại là một “vũ trụ” khác: Ấm áp, tinh tế, và sang trọng đến từng chi tiết.

Theo chia sẻ, phần thiết kế được giao cho một nhóm kiến trúc sư hàng đầu. Họ kết hợp tinh thần hoàng gia phương Đông với phong cách hiện đại phương Tây, để tạo nên không gian vừa thanh lịch, vừa tiện nghi. Toàn bộ tường và sàn nhà được xử lý bằng vật liệu cao cấp, gam màu chủ đạo là trắng kem và vàng champagne, gợi cảm giác êm dịu, nhẹ nhàng.

Mỗi chi tiết đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Đèn chùm pha lê treo giữa phòng khách mang vẻ cổ điển, đối lập mà lại hài hòa với bộ sofa da hiện đại. Bức tranh thủy mặc treo ở lối vào tạo nên điểm nhấn tinh tế, khẽ gợi nhớ về nguồn gốc Á Đông của nữ chủ nhân. Không gian mở rộng lớn, tràn ánh sáng tự nhiên, mỗi góc nhỏ đều phản chiếu gu thẩm mỹ quý phái và điềm tĩnh của người từng đóng vai một cách cách thanh tú.

Căn nhà của người yêu cái đẹp và sống có gu

Vương Diễm nổi tiếng là người yêu thích sự chỉn chu. Điều đó thể hiện rõ trong cách cô sắp đặt từng vật dụng trong nhà. Không có sự phô trương hay xa hoa quá mức, nhưng từng chi tiết đều toát lên sự đắt giá của chất liệu và công phu của bàn tay người thiết kế.

Giá trị thi công được tiết lộ dao động từ 1.300 – 1.800 nhân dân tệ/m2 (khoảng 4,8 triệu - 6,6 triệu đồng/m2), con số tưởng nhỏ nhưng với diện tích và vị trí ấy, tổng chi phí lên tới hàng triệu nhân dân tệ. Từ hệ thống điện nước ẩn giấu sau tường, cho đến trần nhà, sàn gỗ, mọi thứ đều được xử lý bằng kỹ thuật thủ công tinh xảo.

Đặc biệt, nội thất được chọn lọc kỹ: Ghế bành Ý, bàn ăn gỗ óc chó nhập khẩu, hệ thống chiếu sáng thông minh tự điều chỉnh theo ánh nắng. Ngoài ra, Vương Diễm còn bố trí không gian đọc sách và trà đạo riêng, nơi cô có thể ngồi hàng giờ ngắm nhìn Tử Cấm Thành, vừa thưởng trà vừa suy ngẫm về cuộc sống.

Tiện ích như khách sạn 5 sao

Căn hộ của Vương Diễm không chỉ đẹp, mà còn tiện nghi đến mức hoàn hảo. Trong tòa nhà có bể bơi nước ấm, phòng gym riêng, và khu vườn nội thất với hồ cá, cây xanh bao quanh.

Trên tầng thượng, cô dành riêng một khu vườn treo trồng đầy hoa hồng và mẫu đơn – loài hoa biểu tượng của phú quý. Mỗi sáng, nữ diễn viên thường dạo bước giữa khu vườn ấy, hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn toàn cảnh Bắc Kinh khi thành phố còn ngái ngủ. Tại căn penhouse của mình cũng là nơi Vương Diễm quay các vlog của mình.

Không gian sống ấy không chỉ mang lại cảm giác thoải mái mà còn thể hiện triết lý sống của cô: "Sang trọng không phải là xa hoa, mà là sống sao để mỗi ngày đều có niềm vui và sự an yên".

Từ hình tượng Tình Nhi cách cách dịu dàng đến hình ảnh người phụ nữ thành đạt, Vương Diễm vẫn giữ được nét thanh tú và kín đáo hiếm có trong giới giải trí. Căn nhà của cô, suy cho cùng, cũng phản chiếu chính con người ấy, không khoa trương, không chạy theo hào nhoáng, mà là sự hài hòa giữa cổ điển và hiện đại, giữa danh tiếng và bình yên.

Nhiều người ví ngôi nhà của cô là “bản giao hưởng giữa lịch sử và thời đại”. Bởi chỉ cần bước vào, ta có thể cảm nhận được một thứ năng lượng đặc biệt của người phụ nữ biết trân trọng quá khứ, nhưng vẫn biết tận hưởng hiện tại.

Buổi sáng, khi ánh nắng chiếu lên mái ngói vàng của Tử Cấm Thành, phản chiếu qua cửa kính căn penthouse, Vương Diễm bước ra ban công, nhấp một ngụm trà. Trong khoảnh khắc ấy, dường như cô đang sống giữa ranh giới của hai thế giới - nơi cổ xưa giao hòa với hiện đại, và nơi giấc mơ cung đình năm nào vẫn đang được tiếp nối, trong hình hài một cuộc sống thật đẹp, thật an nhiên.