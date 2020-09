Park Bo Gum tái xuất trong phim mới: Hết bị gái xinh tố quấy rối tình dục, lại bị diễn viên điển trai tát đến rách mặt

Mở đầu tập phim Record of Youth (Tạm dịch: Ký sự thanh xuân) là màn xuất hiện của Sa Hye Joon (Park Bo Gum) với thân phận là một vệ sĩ cho diễn viên tên Park Do Ha. Tuy nhiên vì yêu cầu của Park Bo Ha là không muốn gặp Lee Bo Ra, nên Sa Hye Joon nhất quyết không cho cô nàng bước vào phòng chờ. Quá tức giận, Lee Bo Ra cảnh cáo Hye Joon đang quấy rối tình dục của mình khiến anh chàng cũng phải cho cô nàng bước vào để gặp Do Ha.

Hóa ra, Bo Ra lai là người yêu của Do Ha nhưng vì mâu thuẫn nhau nên đòi chia tay. Tất nhiên vì không hoàn thành đúng nhiệm vụ được giao nên khi Bo Ra bỏ đi thì Hye Joon cũng bị Do Ha cho ăn ngay 1 cái tát đến rách mặt.

Sa Hye Joon (Park Bo Gum) bị cho ăn tát đến rách mặt.

Không riêng gì Hye Joon, cô nàng An Jung Ha (Park So Dam) cũng có một công việc là trang điểm tại một trung tâm nhưng không mấy thuận lợi vì bị sếp trên đè đầu cỡi cổ, thích thì kiếm chuyện để chửi, tuy nhiên cô nàng vẫn cắn răng chịu đựng những lời chì chiết của vị sếp trời hành này.



An Jung Ha (Park So Dam) cắn răn chịu đựng sự chì chiết của sếp.

Sau khi bị ăn một cái tát của nam diễn viên Do Ha, Hye Joon cũng trở về công ty của mình để đòi tiền đền bù. Hóa ra, anh chàng là một người mẫu, diễn viên nghiệp dư nhưng vớ phải công ty chủ quản thích lừa gạt nên trở thành một tay vệ sĩ bất đắc dĩ.

Nếu như Hye Joon, Jung Ha có một cuộc sống vất vả thì anh chàng Won Hae Hyo (Byeon Woo Seok) lại có một cuộc sống khá đủ đầy, tuy nhiên anh chàng này lại bị mẹ ruột giám sát quá chặc chẽ khiến bản thân cảm thấy không được tự do.

Won Hae Hyo (Byeon Woo Seok) lại bị mẹ quản thúc quá nhiều.

Trong một diễn biến khác, Hye Joon bất ngờ nhận giấy lên đường nhập ngũ, tuy nhiên anh chàng vẫn muốn thử sức casting cho một bộ phim điện ảnh với hi vọng đổi đời rồi sẽ nhập ngũ sau, tất nhiên quyết định này của Hye Joon vấp phải phản đối của bố mẹ vì anh chàng đã làm nghề quá lâu mà không hề nổi tiếng như thế thì chẳng khác gì phí cả tuổi trẻ.

Nhìn chung tập 1 của Ký sự thanh xuân chủ yếu tập trung vào công việc của bộ 3 nhân vật chính, với những hoài bão riêng cho mình. Ngay sau khi lên sóng, tập phim đã cho thấy tín hiệu khả quan khi thu về rating lần lượt là là 6,362% trên toàn lãnh thổ Hàn Quốc và 7,791% tại Seoul.

Record Of Youth phát sóng thứ Hai, thứ Ba hàng tuần trên kênh tvN.