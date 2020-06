Page Theanh28 bị kêu gọi tẩy chay vì đăng bài xuyên tạc, cợt nhả nạn nhân vụ án hiếp dâm

Theanh28 gây phẫn nộ vì đăng bài cợt nhả nạn nhân bị hiếp dâm

Theanh28 Entertainment (Theanh28) là fanpage có đến gần 5 triệu lượt theo dõi trên Facebook, thường xuyên đăng tải thông tin về các vụ việc, sự kiện được quan tâm trong giới trẻ. Vào ngày 2/6 vừa qua, fanpage này đã đăng tải về vụ án người phụ nữ bị hiếp dâm ở An Giang, nhận về hàng chục ngàn tương tác từ cộng đồng mạng, trong đó có rất nhiều ý kiến chỉ trích, bất bình. Nguyên nhân là do Theanh28 đã lồng ghép vào vụ án trên các thông tin sai lệch, nói về nạn nhân bằng giọng điệu cợt nhả và bôi bác, ngược lại hoàn toàn so với thông tin được cung cấp từ cơ quan công an.

Bài đăng của Theanh28 xuyên tạc vô căn cứ về vụ án hiếp dâm ở An Giang - Ảnh chụp màn hình.

Cụ thể, theo điều tra từ cơ quan công an TP Châu Đốc (An Giang), ngày 26/5/2020 chị T. (41 tuổi) bị đối tượng Lê Văn Giỏi (33 tuổi) dùng vũ lực, cầm vật nhọn khống chế để hiếp dâm sau chầu nhậu. Chị T. giả chết sau khi bị hiếp dâm, sau đó trình báo công an địa phương về vụ việc. Lê Văn Giỏi đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tuy nhiên khi đăng tải lên mạng xã hội, Theanh28 lại xuyên tạc vụ án trên bằng giọng điệu cợt nhả. Theo đó, fanpage này dùng nhiều từ ngữ và miêu tả nhạy cảm để truyền đạt thông tin sai lệch rằng chị T. đồng thuận quan hệ tình dục với đối tượng Giỏi, còn chồng của chị T. lại là nạn nhân bị phản bội như trong kịch bản phim 18 .

Thậm chí, khi có thành viên bình luận hỏi tại sao lại nắm rõ tình tiết vụ việc, Theanh28 vẫn cợt nhả trả lời: "Lần này tôi chui dưới gầm giường ông chồng chị T.".

Bình luận vô duyên, ác ý từ Theanh28 - Ảnh chụp màn hình.

Chính nội dung xuyên tạc vô căn cứ cùng giọng điệu thiếu nghiêm túc, bôi bác của mình mà Theanh28 đã bị rất nhiều cư dân mạng ném đá, bày tỏ ý kiến chỉ trích, phẫn nộ. Nhiều người bức xúc cho rằng, Theanh28 là một fanpage có lượng theo dõi đông đảo, tương tác lớn nhưng lại truyền tải thông tin một cách cẩu thả, bịa đặt ác ý như vậy là không thể chấp nhận.

Một fanpage có khá nhiều tương tác tên T.K đã đăng tải nội dung chỉ trích Theanh28. Fanpage này viết:

- "Nạn nhân bị xâm hại vốn đã luôn phải đối mặt với sự dị nghị, bàn tán, đàm tiếu của đám đông xung quanh. Vậy mà đối với cô nạn nhân của vụ này lại còn bị một page có gần 5 triệu người theo dõi đăng bài bịa đặt hết sức bẩn thỉu, cô ấy và gia đình, con cái sẽ sống ra sao trước dư luận? Hàng xóm sẽ đàm tiếu thế nào, gia đình nhà chồng cảm thấy thế nào, các con đi học sẽ bị trêu chọc cười cợt ra sao khi mà họ đọc bài viết của Theanh28?

Nạn nhân và gia đình chưa đủ khổ hay sao mà còn gây thêm những tổn thương ác ý thế này?".

- "Bài viết này không chỉ xoáy sâu và hạ nhục nữ nạn nhân bị hại trực tiếp của vụ việc. Nó còn đâm vào nỗi đau của một nạn nhân gián tiếp khác - người chồng, khi ông ấy đã uống say và không thể bảo vệ vợ mình".

- "Đây không phải là hài hước. Đây là sự mất dạy, khốn nạn tận cùng khi đem bất hạnh của người khác ra làm trò mua vui".

- "Hành vi của page Theanh28 mang tính xuyên tạc sự thật, làm nhục người khác, tung thông tin sai sự thật trên mạng, gây ảnh hưởng đến dư luận".



Không những thế, rất nhiều cư dân mạng khác đã trực tiếp bình luận dưới bài đăng của Theanh28 để bày tỏ ý kiến phẫn nộ:

Được biết, tối 9/6, Theanh28 đã gỡ bỏ bài đăng gây tranh cãi trên tại fanpage của mình.

Không phải lần đầu đăng tải tin giả/tin thiếu kiểm chứng

Đây không phải là lần đầu tiên fanpage Theanh28 bị phản ánh là đăng tải nội dung sai lệch, thiếu kiểm chứng. Cách đây không lâu, fanpage này cũng đã đăng thông tin về vụ việc chú chó nghiệp vụ hy sinh trên đèo Hải Vân khi truy tìm phạm nhân vượt ngục Triệu Quân Sự.

Thông tin do Theanh28 đăng tải đã nhận về hàng chục ngàn tương tác, bình luận từ cư dân mạng. Đã có rất nhiều người tin rằng thông tin do fanpage cung cấp là sự thật, do vậy đã tỏ ra thương tiếc cho chú cảnh khuyển.

Tuy nhiên vào ngày 7/6, lãnh đạo Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã bác bỏ toàn bộ thông tin sai lệch nói trên. Đến tối 9/6, Theanh28 mới gỡ bỏ bài đăng này của mình.

Bài đăng về vụ việc cảnh khuyển hy sinh trong khi làm nhiệm vụ truy bắt phạm nhân Triệu Quân Sự là hoàn toàn sai sự thật.

Cộng đồng mạng kêu gọi cùng nhau làm đơn tố cáo hành vi đăng tải nội dung xuyên tạc của Theanh28 tới cơ quan chức năng

Theanh28 đăng tải thông tin sai lệch, xuyên tạc vô căn cứ về vụ án người phụ nữ bị hiếp dâm ở An Giang đã khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc, thậm chí còn có không ít người đã làm đơn và kêu gọi cộng đồng mạng làm đơn để tố cáo fanpage này đến cơ quan chức năng.

Theo chia sẻ của nhiều cư dân mạng, họ đã làm đơn với nội dung tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của Theanh28 để gửi đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Trong đơn, người tố cáo cho rằng Theanh28 đã xuyên tạc bản chất của vụ án hiếp dâm để gây chú ý. Hành vi này đã trực tiếp xúc phạm đến nạn nhân bị hiếp dâm trong vụ việc, cũng như thay đổi bản chất của vụ án trong thực tế.

Nhiều cư dân mạng cho biết đã gửi đơn tố cáo bản cứng...

... và cả bản mềm đến cơ quan chức năng - Ảnh: FB Đơn vị tác chiến điện tử.

Chế tài nào dành cho Theanh28 khi đăng tin sai sự thật về nạn nhân trong vụ hiếp dâm?



Liên quan đến nội dung xuyên tạc sai sự thật về vụ án người phụ nữ bị hiếp dâm mà Theanh28 đăng tải, Luật sư Phạm Thanh Hữu, Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh đã trao đổi thêm về vấn đề pháp lý.

PV: Thưa luật sư, một fanpage Facebook đã đăng thông tin sai sự thật, ảnh hưởng xấu đến nạn nhân trong một vụ hiếp dâm thì có bị có bị coi là vi phạm pháp luật hay không?

Luật sư Phạm Thanh Hữu: Bất kỳ ai nếu đăng thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân thì đều bị coi là vi phạm pháp luật. Đối với việc một fanpage Facebook nếu đăng thông tin sai sự thật, ảnh hưởng xấu đến nạn nhân trong một vụ hiếp dâm thì sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng theo điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (trường hợp fanpage facebook này thuộc sở hữu của cá nhân thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng).

Đồng thời, theo khoản 3 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP thì cá nhân, tổ chức vi phạm buộc phải gỡ bỏ bài đăng sai sự thật đó.

Điều 101. Vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi sau: a) Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; b) Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; c) Cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn; d) Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc; đ) Cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc chưa được phép lưu hành hoặc đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu; e) Quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm; g) Cung cấp, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia; h) Cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung bị cấm. 2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này.

PV: Thưa luật sư, trường hợp nào thì người đăng tin sai sự thật trên Facebook mà xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Luật sư Phạm Thanh Hữu: Về vấn đề này, tại khoản 1 Điều 155 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định, người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

Còn như thế nào là xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác thì phải căn cứ vào kết quả điều tra của cơ quan công an trong từng trường hợp cụ thể.

Điều 155. Tội làm nhục người khác 1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: a) Phạm tội 02 lần trở lên; b) Đối với 02 người trở lên; c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; d) Đối với người đang thi hành công vụ; đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình; e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm: a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; b) Làm nạn nhân tự sát. 4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

PV: Vậy người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm có được bồi thường thiệt hại hay không, thưa luật sư?

Luật sư Phạm Thanh Hữu: Trường hợp bị thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm thì người bị xúc phạm có quyền khởi kiện ra Tòa án yêu cầu bên vi phạm bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 592 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Điều 592. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm 1. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm bao gồm: a) Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại; b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút; c) Thiệt hại khác do luật quy định. 2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Ms.T