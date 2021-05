Osad nắm tay Suni Hạ Linh tỏ tình trong siêu phẩm mùa chia tay cuối cấp

"Có một thứ tình cảm trên đời chẳng cần tỏ tình để bắt đầu

Gần bên tự nhiên thấy hợp, rồi dần lâu là thân với nhau…"

Đây chắc hẳn cũng là lời thổ lộ của vô số bạn trẻ về một mối tình chỉ có ở tuổi thanh xuân. Đó cũng là tinh thần mà bài hát muốn lan tỏa, để các bạn học sinh, sinh viên sắp tốt nghiệp, chia tay trường cô, bè bạn có thêm một điều nhắc nhớ. Dù cho COVID-19 có làm cho lớp học gián đoạn, biết bao lần các bạn chỉ được gặp nhau qua màn hình livestream, qua các lớp học online… Đông Âu và Trid Minh khi viết đoạn verse cho bài hát đã lấy cảm hứng từ chính thực tế của GenZ mùa COVID: tình cảm giữa các Homies cùng chung một lớp không hề "bay màu", và nhiều tập thể đã quyết tâm cùng nhau làm nên những bộ kỷ yếu vui tươi, tràn đầy kỷ niệm.

Một chút "tỏ tình" sẽ được OSAD cùng Suni Hạ Linh chuyển tới netizen ngày 7/5 này

OSAD đã "ngày ngủ đêm bay" khá lâu cho phần rap của bài hát chủ đề của cuộc thi Z-Gang: Endgame – cuộc thi kỷ yếu đỉnh nhất 2021 do Kenh14.vn phối hợp với Mạng xã hội Lotus tổ chức cho Gen Z: "Viết về tuổi học trò luôn là thứ em rất hứng thú vì đó là khoảng thời gian rất vui và ý nghĩa. Nên em muốn dành một món quà nho nhỏ cho các bạn học sinh nhân dịp ngày chia tay mái trường sắp đến. Hi vọng mọi người sẽ cảm nhận được tình bạn là một thứ hồn nhiên và quý giá. Và đừng để thời gian làm phai nhạt đi thứ tình cảm đã luôn bên cạnh bạn khi còn trẻ".

Là bài hát dành cho Gen Z, "Ngày tỏ tình bạn" không thể thiếu những câu rap cực chất, trendy nhưng cũng cực kỳ đáng yêu:

"Bạn ơi, tôi không bao giờ nói điêu

Cuộc sống của tôi

đôi khi có bạn bên cạnh thì nó mới phiêu

Những ngày tháng

còn vô tư để cười và nói từ sáng tới chiều

Mà phải đến khi ta

nhớ lại để nhận ra rằng trong lòng đã yêu"

Hợp tác với Suni Hạ Linh cũng là một cơ hội chưa từng có với Osad. Anh chàng khoe về đàn chị: "Chị Suni Hạ Linh là một giọng hát mà Osad rất thích. Vậy nên được hợp tác trong một dự án đặc biệt thế này làm Osad cảm thấy rất hào hứng. Hi vọng Osad và chị Suni sẽ làm hài lòng được mọi người với "Ngày tỏ tình bạn'".

Suni Hạ Linh tuy khá bận rộn với các dự án sắp ra mắt, nhưng cũng nhận lời tham gia dự án ngay vì quá ưng ý với chủ đề và thông điệp của bài hát. Cô hào hứng: "Tuy Osad và Suni mỗi người thực hiện một phần của bài hát. Mình hát, còn Osad đọc rap, nhưng thấy ‘ăn rơ’ về cảm xúc lắm luôn. Chắc bởi cả hai đều chung niềm nuối tiếc về một thời nhất quỷ nhì ma. Nếu được trở lại, Suni chắc chắn sẽ tận hưởng khoảng thời gian đó nhiều hơn nữa, và tỏ bày tình cảm với các bạn thật nhiều như trong bài hát "Ngày tỏ tình bạn".

Hai trong số nhiều bộ kỷ yếu ấn tượng dự thi Z-Gang: Endgame

Khác với nhiều cuộc thi dành cho giới trẻ, cuộc thi Z-Gang: Endgame tổ chức hoàn toàn trên môi trường online. Từ hàng trăm album kỷ yếu với đa dạng đề tài và phong cách, cộng đồng mạng đã vote và chọn ra 8 đội xuất sắc nhất đi vào vòng chung kết. Các album ảnh kỷ yếu của các đội chiến thắng thể hiện trên Mạng xã hội Lotus cực kỳ độc đáo: từ phong cách "Huyền thoại biển xanh", "Anh thanh niên", "Kingsman"… đến "thời trang mùa COVID"… Hiện các đội đã bước vào vòng 2 với các MV xịn sò do chính các bạn học sinh, sinh viên tự lên ý tưởng, đạo diễn và diễn xuất. Có đội gặp trời mưa, có đội vướng lịch thi, đội lại vướng lịch học... nhưng tất cả không thể dập tắt được tinh thần ‘cháy hết mình’ để cùng nhau tạo nên một kỷ niệm đáng nhớ bên bạn bè và thầy cô.

Xem các album ảnh cùng cảnh quay tinh nghịch, hài hước mà các bạn thực hiện có thể hiểu vì sao Osad "cảm thán": "Giá mà được quay lại ngày còn cấp 3, thế nào Osad cũng cùng các Homie trong lớp đi chơi net thêm một lần nữa! Nhìn các bộ ảnh của các bạn mình chỉ muốn đi chụp kỷ yếu lần nữa. Dù ảnh hay MV thì sản phẩm của các bạn bây giờ được đầu tư rất xịn. Xịn hơn nhiều so với thời của Osad".

Hai trong 8 đội xuất sắc lọt vào chung kết Z-Gang: Endgame

Bên cạnh cuộc chiến ngang tài ngang sức của top 8 thì vòng 2 Z-Gang: Endgame cũng mang đến cơ hội cho các bạn thể hiện cá tính nổi bật với Z-presentatives - Cuộc thi ảnh kỷ yếu cá nhân đầu tiên và duy nhất của thập kỉ 20!!!

Phần thi này sẽ diễn ra từ ngày 26/04 đến 11/05 trên phạm vi toàn quốc. Bài dự thi được đăng kí, upload và bình chọn tại nền tảng Mạng xã hội Lotus: https://challenge.lotus.vn/kenh14-zgang . 5 giải Face of the Z với phần thưởng tiền mặt trị giá 1.000.000 đồng + Kỉ niệm chương Face of the Z sẽ dành cho 5 thí sinh sở hữu bài thi cá nhân có lượng tokens phát sinh cao nhất mỗi tuần!

Những ngày này, câu hát mà ekip của Osad phải nghe anh chàng ngân nga nhiều nhất là: "Nắm tay nhau thật chặt nhé, đến ôm nhau thật lâu nào…". Còn Suni lại rất ưng câu: "Chia tay không phải là hate, vì chung ta cùng một love mà" vì cái tinh nghịch ngầm đầy học trò.

Ngay lúc này, các bạn trẻ đã có thể nắm tay các homie cùng lớp trong tiếng hát ngọt ngào và rộn ràng của Suni Hạ Linh. Và nhớ xem ngay MV "Ngày tỏ tình bạn" cực vui nhộn của Osad và Suni Hạ Linh lên sóng Youtube vào 20h ngày 7/5 nhé!!!