Oplus, MC Anh Tuấn cùng rất đông fan hâm mộ Việt tề tựu nhân dịp kỷ niệm sinh nhật huyền thoại âm nhạc John Lennon

Nhiều năm đã qua đi, nhưng những gì mà John Lennon cùng The Beatles để lại cho nhân loại và người yêu nhạc thế giới vẫn mãi trường tồn. Có lẽ vì thế, không gì có thể phủ nhận The Beatles chính là một trong những ban nhạc thành công và được ngưỡng mộ nhất lịch sử âm nhạc thế giới.

Với 4 thành viên John Lennon, Paul McCartney, George Harrison và Ringo Starr, bộ tứ này đã trở thành những nghệ sĩ thành công nhất và ảnh hưởng nhất thời kỳ huy hoàng của nhạc rock.

Hành trình âm nhạc của John Lennon - người sáng lập và thủ lĩnh của ban nhạc The Beatles quả thật xứng đáng với 2 chữ huyền thoại. Chính vì thế, vào ngày 9/10 hàng năm, ở khắp nơi trên thế giới, thế hệ nghe nhạc của The Beatles nói chung và yêu mến John Lennon nói riêng đã cùng nhau tề tựu kể về những kỷ niệm và chia sẻ cho nhau nghe những hồi ức.

Cũng như nhiều thế hệ fan hâm mộ trên toàn thế giới, tối 9/10, rất đông fan hâm mộ Việt và hàng loạt sao Việt đã có mặt trong sự kiện mừng sinh nhật huyền thoại âm nhạc John Lennon. The Beatles bắt đầu thâm nhập vào Việt Nam khoảng những năm 80 của thế kỷ trước. Ngày ấy, The Beatles cũng là nguồn cảm hứng cho ra đời những ban nhạc sinh viên như Beatles Xây Dựng, Cỏ Dại...

Cũng trong dịp tụ hội này, các fan hâm mộ của The Beatles cùng nhau tham quan một buổi triển lãm đặc biệt với tên gọi "Bảo tàng thơ ngây". "Bảo tàng thơ ngây" với tên gọi "Love the Beatles" đã trưng bày nhiều kỷ vật, đồ lưu niệm, máy thu gốc, các album đĩa than, sách báo, tạp chí... về The Beatles. Có rất đông sao Việt như Oplus, MC Anh Tuấn, BTV Long Vũ, Trọng Tấn, Tùng Dương... cũng đã góp mặt tại sự kiện.

Đồng thời, trong sự kiện này, ban tổ chức cũng đã công bố tới báo giới và người hâm mộ chương trình hòa nhạc mang tên The Beatles Shympony, nằm trong chuỗi chương trình In The Spotlight. Nhằm mục đích giới thiệu tới khán giả kho tàng âm nhạc vô giá của ban nhạc The Beatles.