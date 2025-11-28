Onsen Fuji – Khi ngôi nhà trở thành liệu pháp chữa lành

Khi bất động sản trở thành liệu pháp sống

Onsen Fuji định hình lại chuẩn mực bất động sản sức khỏe Việt Nam với "Thera Home" - căn hộ trị liệu có chăm sóc y tế 24/7, nơi cư dân tái tạo năng lượng, phục hồi sức khỏe và nuôi dưỡng tinh thần mỗi ngày.

Triết lý "Nơi mỗi ngôi nhà là một liệu pháp" được hiện thực qua ba trụ cột: Trị liệu bằng tự nhiên, Trị liệu y học và Trị liệu tinh thần. Ba dự án đẳng cấp đang triển khai tại các vị trí chiến lược khẳng định vị thế tiên phong của Onsen Fuji trong phân khúc Wellness Real Estate.

Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội - Làng trị liệu phía nam thủ đô

Khu tổ hợp Lynn Times Hà Nam (tên thương mại Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội) do Công ty TNHH Onsen Fuji Hà Nam làm chủ đầu tư, quy mô 6 ha tại xã Liêm Hà, Ninh Bình, đánh dấu mô hình "Làng trị liệu giữa trung tâm y tế vùng Thủ đô" đầu tiên phía nam Thủ đô.

Dự án Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội

Lấy cảm hứng từ ngôi làng, mỗi căn nhà như một "ẩn thất" riêng tư giữa vườn cây, đá và thanh âm tự nhiên. Vị trí vàng chỉ 2km từ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, 5km từ Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, 60km từ Hà Nội.

Kiến trúc trị liệu với cây xanh trên 30%, tích hợp thiền định và chữa lành. Mỗi villa là "phòng dưỡng sinh thu nhỏ" với bể bơi riêng, kiến trúc mở đón nắng gió, thân thiện người già và chất liệu tự nhiên.

Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên - Tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp Đông Hà Nội

Khu tổ hợp Lynn Times Duyên Hải (tên thương mại Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên) tại xã Diễn Hà, Hưng Yên do Công ty Cổ phần Khoáng nóng Duyên Hải triển khai, kết hợp văn hóa Hàn Quốc và triết lý trị liệu toàn diện.

Dự án Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên

Dự án gồm khách sạn cao tầng (44.365m²), công viên khoáng nóng - tắm bùn (50.008m²), 232 shophouse 3 tầng và trung tâm hội nghị - nhà hàng (11.506m²). Điểm nhấn là cổng Đại Hàn Môn từ cung điện Deoksugung, suối Cheonggyecheon dài 87m - linh hồn Seoul.

Khu phố ẩm thực K-Town, quảng trường lễ hội với màn hình LED và đèn nghệ thuật, chợ phiên - phố đêm tạo không gian sống động, giữ hồn Á Đông. Đây còn là điểm đến sự kiện, trải nghiệm văn hóa truyền thống kết hợp phong cách Hàn Quốc đương đại.

Tokyu Retreat - Tháp 26 tầng giữa lòng Thanh Thủy

Tòa tháp 26 tầng với 926 căn hộ Thera Home tại Tokyu Retreat là dấu ấn phong cách sống trị liệu đẳng cấp. Thiết kế hiện đại thấm đượm tinh thần Nhật Bản, nơi mỗi chi tiết hướng đến sự an yên và tái tạo năng lượng.

Tọa độ vàng trên lõi mạch khoáng nóng tự nhiên, nguồn khoáng quý dẫn trực tiếp vào từng căn hộ - điểm khác biệt độc bản hiếm có. Cư dân tận hưởng đặc quyền ngâm khoáng tại gia, liệu trình phục hồi hằng ngày.

Dự án 26 tầng Tokyu Retreat

Thiết kế tối ưu cho mọi thế hệ, đặc biệt thân thiện người cao tuổi. Mỗi căn sở hữu bồn ngâm onsen riêng, phòng tắm tiêu chuẩn trị liệu, ban công lớn nối thiên nhiên. Từ tầng cao, cư dân thu trọn "hội sơn - tụ thủy": dòng Đà Giang mềm mại, núi Thanh Sơn hùng vĩ.

Hệ sinh thái Wellness Living hoàn chỉnh

Onsen Fuji định hướng "Wellness Living" khác biệt với condotel hay chung cư cao cấp. Thera Home là "Home for Healing" - nơi ở là chữa lành và tái tạo năng lượng.

Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội phục vụ khách hàng 50+ quan tâm sức khỏe, người cao tuổi về hưu và tệp khách báo hiếu. Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên hướng đến gia đình trẻ, doanh nhân. Tokyu Retreat dành cho giới tinh hoa mong muốn không gian riêng tư tuyệt đối.

Cả ba dự án sở hữu khoáng nóng tự nhiên - yếu tố cốt lõi tạo giá trị độc bản, kết hợp kiến trúc Nhật - Hàn, hai nền văn hóa dẫn đầu về longevity và wellness living.

Đón đầu xu hướng toàn cầu

Wellness Real Estate là phân khúc tiềm năng với tăng trưởng bền vững. Khách hàng đa dạng: giới thượng lưu quan tâm sức khỏe, doanh nhân cần tái tạo năng lượng, người cao tuổi muốn kéo dài tuổi thọ, thế hệ trẻ yêu văn hóa Nhật - Hàn.

Giá trị đầu tư bền vững gắn với nhu cầu sống khỏe lâu dài, không phụ thuộc du lịch hay mùa vụ. Khoáng nóng tự nhiên - tài nguyên khan hiếm kết hợp dịch vụ y tế 24/7, tiện ích trị liệu và cộng đồng sống lành tạo điểm khác biệt không thể sao chép.

Onsen Fuji chứng minh: Đầu tư bất động sản là đầu tư vào sức khỏe, hạnh phúc và chất lượng cuộc sống - định hình chuẩn mới từ "nơi để ở" thành "nơi để sống khỏe, sống lành, sống trọn vẹn".