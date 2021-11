“Ông trùm sòng bạc” từng sở hữu dàn người tình toàn mỹ nhân Hong Kong đình đám thế nào trước khi bị bắt giữ?

Đêm ngày 26/11, công an thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang chính thức bắt giữ nghi can là "ông trùm sòng bạc" Châu Trác Hoa với lý do mở sòng bạc và có hành vi rửa tiền.

Tập đoàn Suncity mà Châu Trác Hoa điều hành có đầu tư vào Bona Film Group - đây là nơi ra đời của những bộ phim huyền thoại như "Hành động biển đỏ" và "Điệp Vụ Tam Giác Vàng".

Ngay sau khi thông tin về việc Châu Trác Hoa bị bắt giữ được truyền thông đăng tải, công chúng không khỏi xôn xao bàn tán về người vợ chính thất cùng dàn người tình toàn mỹ nhân Hong Kong, Nhật Bản của "ông trùm sòng bạc" máu mặt nhất nhì đất Hong Kong này.

Có thể nói, ở đất Hong Kong, chẳng còn ai không biết tới độ đào hoa và ăn chơi của "ông trùm sòng bạc" Châu Trác Hoa. Bởi lẽ, những thông tin liên quan tới Châu Trác Hoa chủ yếu liên quan tới scandal tình ái với loạt mỹ nhân, chân dài gợi cảm Hong Kong, Nhật Bản.

Châu Trác Hoa và người vợ "chính thất" Trần Tuệ Linh.

Ngoài người "chính thất" Trần Tuệ Linh, "ông trùm sòng bạc" này còn sở hữu cho mình cả dàn tình nhân nổi tiếng có ngoại hình nóng bỏng, gợi cảm. Nhân vật đầu tiên và cũng tai tiếng nhất không ai khác chình là cựu người mẫu kiêm diễn viên Liêu Bích Lệ.

Châu Trác Hoa và vợ bé Liêu Bích Lệ.

Sinh năm 1985, Liêu Bích Lệ là cựu người mẫu, diễn viên nổi tiếng một thời ở Hong Kong. Người đẹp sở hữu nhan sắc lai Trung - Mỹ. Liêu Bích Lệ qua lại bí mật với Châu Trác Hoa từ năm 2014. Sau đó, "ông trùm sòng bạc" này đã đưa người tình sang Anh sinh sống. Tại nơi đất khách, Liêu Bích Lệ cũng bí mật sinh con cho người tình giàu có. Liêu Bích Lệ cứ ngỡ sau khi có con chung rồi người tình sẽ ly hôn với vợ ở Hong Kong để cho mình một danh phận nhưng cô lại nhận về trái đắng.

Sinh cho Châu Trác Hoa 3 người con nhưng Liêu Bích Lệ vẫn chỉ làm người tình trong bóng tối của "ông trùm" này.

"Ông trùm sòng bạc" Châu Trác Hoa chẳng những không ly hôn mà còn cúi đầu xin vợ tha thứ. Về phần Liêu Bích Lệ chỉ biết ngậm ngùi nuôi con một mình ở nơi đất khách. Tất nhiên, "ông trùm sòng bạc" cũng không để người tình chịu thiệt, Châu Trác Hoa không những tru cấp mà còn giúp Liêu Bích Lệ làm giàu nhờ bất động sản.

Tuy nhiên, sau 5 năm bên nhau, Liêu Bích Lệ đã tuyên bố chấm dứt quan hệ với Châu Trác Hoa. "Ông trùm sòng bạc" sau đó cũng đã chuyển cho người tình số tài sản trị giá 38 triệu USD làm phí chia tay. Cặp đôi có với nhau 4 đứa con. Đứa con thứ tư của cặp đôi chào đời vào năm 2020 sau khi hai người đã chia tay.



Năm 2017, Châu Trác Hoa từng bị bắt gặp có nhiều hành động thân mật với người mẫu Nhật Bản Rina Matsuoka tại đám cưới của nữ diễn viên An Dĩ Hiên. Truyền thông Hong Kong tiết lộ rằng, trong hôn lễ của An Dĩ Hiên, "ông trùm sòng bạc" và Rina Matsuoka đã có màn khiêu vũ nóng bỏng trước mặt mọi người. Sinh năm 1986, Rina Matsuoka lớn lên tại Hiroshima, Nhật Bản. Cô bước chân vào giới người mẫu từ năm 16 tuổi. Tới năm 2010, Rina Matsuoka sang Hong Kong hoạt động với tư cách người mẫu ảnh và đóng quảng cáo.

Châu Trác Hoa và Rina Matsuoka tình tứ tại đám cưới An Dĩ Hiên.

Trang Đoan Nhi cũng từng được cho là bóng hồng của "ông trùm sòng bạc" đào hoa này khi cả hai dính nghi án hẹn hò. Truyền thông Hong Kong tiết lộ, Châu Trác Hoa đã cảm nắng chân dài này khi cả hai gặp nhau trên thảm đỏ Giải thưởng Điện ảnh châu Á. Châu Trác Hoa sau đó còn chủ động xin số điện thoại và nhắn tin tán tỉnh cô. Một nguồn tin cho biết, "ông trùm sòng bạc" và người đẹp này qua lại trong khoảng thời gian cả chính thất Trần Tuệ Linh và người tình Liêu Bích Lệ lâm bồn.

Trang Đoan Nhi cũng là bóng hồng trong đời "ông trùm" này.

Danh sách bóng hồng của Châu Trác Hoa vẫn tiếp tục với Meko Chiu - chủ của một thẩm mỹ viện tại Hong Kong. Theo đó, "ông trùm sòng bạc" thậm chí không tiếc tiền bao trọn máy bay riêng, mua nhẫn kim cương, đồng hồ đắt đỏ... để lấy lòng cô chủ thẩm mỹ viện gợi cảm này. Truyền thông Hong Kong còn đưa tin rằng, Meko Chiu đã bỏ anh bạn trai làm trong ngành bất động sản để qua lại với Châu Trác Hoa.

Meko Chiu

Tiếp đó phải kể tới cựu Hoa hậu châu Á Phùng Tuyết Băng. Cả hai hẹn hò được 3 tháng rồi đường ai nấy đi. Hậu chia tay, Châu Trác Hoa mua tặng người đẹp 2 căn hộ cao cấp trị giá hơn 2 triệu USD. Ngoài ra, "ông trùm sòng bạc" này còn được cho là đã chi hàng nghìn USD để mở một nhà hàng Nhật Bản tặng nữ ca sĩ Vương Tú Lâm trong thời gian hẹn hò.

Sở hữu dàn người tình đình đám như vậy bảo sao "ông trùm sòng bạc" Châu Trác Hoa không được gọi với danh xưng doanh nhân đào hoa nhất đất Hong Kong.