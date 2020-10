Ông ngoại 62 tuổi bị cáo buộc cưỡng hiếp cháu ruột suốt hơn 1 năm không ai hay biết, chi tiết vụ việc khiến dư luận căm phẫn

Vào ngày 5/10, cảnh sát ở Dompu, Indonesia đã xác nhận việc bắt giữ một người đàn ông 62 tuổi bị cáo buộc hiếp dâm cháu gái ruột 13 tuổi. Vụ việc đang nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng.

Nạn nhân, được xác định là D, đã sống với nghi phạm, được gọi là AS từ khi cô bé mới 1 tuổi do cha mẹ ly hôn. Bé gái bị cưỡng hiếp lần đầu vào tháng 3/2019 sau khi đi học về. Vào ngày hôm đó, D thức dậy sau khi chợp mắt được một lúc thì phát hiện ra có ai đó đang chạm vào cô bé.

Lúc này, D mới hốt hoảng nhận ra ông ngoại AS đang khỏa thân trước mặt em. Cảnh sát cho hay: "AS đe dọa sẽ giết chết bé gái nếu đứa trẻ hét lên hay nói với bất kỳ ai. Do đó, nạn nhân cảm thấy bất lực và chỉ biết khóc mà thôi".

Ông AS (trái) bị cáo buộc cưỡng hiếp cháu gái suốt hơn 1 năm.

AS bị cáo buộc cưỡng hiếp cháu D liên tục, thường xảy ra khi chỉ có 2 người ở nhà vì bà ngoại của D thường đi làm đồng vào buổi chiều. AS được cho là luôn trói tay đứa trẻ vào giường trước khi cưỡng hiếp cô bé. Sau một thời gian dài chịu đựng, nạn nhân đã kể hết sự thật cho dì và bà ngoại nghe nhưng họ không tin cô và nghi ngờ em bịa chuyện.

Tuy nhiên, mẹ của đứa trẻ sau đó phát hiện ra sự việc kinh hoàng và nhanh chóng báo chính quyền địa phương. Theo Luật Bảo vệ Trẻ em của Indonesia, AS phải đối mặt với mức án tối đa là 15 năm tù giam và khoản tiền phạt 67.512 USD (hơn 1,5 tỷ đồng).

Nguồn: Coconuts