Ông Lê Tùng Vân vẫn lên mạng khoe Tết dù đang bị khởi tố, nhắn nhủ "lời đặc biệt" đến 3 đệ tử đang bị tạm giam

Vụ án tại "Tịnh thất Bồng lai" (hay còn gọi là Thiền am bên bờ vũ trụ) đang là chủ đề thu hút sự chú ý của dư luận.

Có 4 bị can bị khởi tố gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi), cùng ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An. Trong đó, bị can Lê Tùng Vân được tại ngoại, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú còn 3 bị can còn lại bị tạm giam.

Giữa "biến" lớn như vậy, thế nhưng mới đây, vào ngày mùng 1 Tết, ông Lê Tùng Vân và những thành viên trong "Tịnh thất Bồng lai" vẫn làm clip đăng tải lên kênh YouTube và trang fanpage trên Facebook khiến nhiều người chú ý.

Ông Lê Tùng Vân vẫn xuất hiện trong clip mừng năm mới ở "Tịnh thất Bồng lai", tay cầm 3 nén nhang chúc mừng năm mới

Theo đó, trong đoạn clip ông Lê Tùng Vân vẫn xuất hiện bên cạnh chiếc võng quen thuộc, tự xưng là "sư phụ" và nhắc đến 3 đối tượng đang bị tạm giam để điều tra. Dù Tịnh thất Bồng Lai từ lâu đã được xác định không phải là cơ sở tôn giáo, nhưng ông Lê Tùng Vân vẫn nhận đây là "thiền viện", "thiền am".

Bên cạnh đó, Lê Thanh Nhị Nguyên - người quay clip và dẫn dắt nội dung video cũng cho rằng dù Tết năm nay buồn nhưng vẫn cố tổ chức với lý do "để các em nhỏ sinh sống tại đây có cái Tết như người ta".

Đáng nói, mặc dù 3 đối tượng Nhất Nguyên, Nhị Nguyên, Trùng Dương hiện đang bị khởi tố và bắt tạm giam nhưng ông Lê Tùng Vân vẫn thản nhiên nhắc tới, nói rằng đây là "đại nạn, thử thách trên con đường tu học".

Ông Lê Tùng Vân còn nhấn mạnh: "Ba vị đó học bài học đó mà tiếp tục hiền lành như trước đây. Dẫu cuộc đời đối xử với mình như thế nào thì kệ nó".

Thậm chí, trong đoạn clip được đăng tải, Lê Tùng Vân và những thành viên trong "Tịnh thất Bồng lai" mỗi người còn cầm một cây nhang trên tay. Nhị Nguyên liên tục lia máy quay đến các thành viên khác sinh sống trong "Tịnh thất", bao gồm cả các em nhỏ, rồi liên tục hỏi cảm nghĩ của các em khiến nhiều người bất bình.

Rất nhiều ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ, chỉ trích việc nơi này liên tục lấy trẻ em ra để câu view, câu like!

Khi được Nhị Nguyên hỏi có điều gì muốn nói không, ông Lê Tùng Vân đáp: "Sư phụ có nhiều điều muốn nói nhưng mà sư phụ xúc động lắm, tại vì Tết này mà 3 thầy ở tù, làm người khác tưởng đâu 3 thầy ấy bị tội gì nặng nề lắm.

Như những năm trước, thầy vẫn chúc cho cộng đồng mạng, khán giả, thính giả được mọi điều may mắn, tốt đẹp.

Thầy nghĩ ở trong tù 3 thầy Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương sẽ thần giao cách cảm mà hiểu rằng Thiền Am đang làm lễ tiễn năm cũ, đón năm mới. 3 thầy hãy cầu nguyện tiếp cùng Thiền Am…".



Đoạn clip trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội tiếp tục trở thành chủ đề khiến nhiều người bàn tán. Rất nhiều ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ, chỉ trích việc nơi này liên tục lấy trẻ em ra để câu view, câu like, thậm chí còn kêu gọi tẩy chay kênh YouTube của "Tịnh thất Bồng lai".

Trước đó, cơ quan CSĐT hiện cũng đang xem xét khởi tố thêm tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Riêng tội danh "loạn luân", cơ quan này nhận định đây là vấn đề phức tạp, khó xác định hành vi phạm pháp của ông Lê Tùng Vân.

Vụ việc hiện vẫn đang trong quá trình được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

