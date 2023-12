Cùng với cây thông Noel, ông già Noel là hình tượng không thể thiếu, gắn liền với mùa lễ Giáng sinh. Hình ảnh ông già Noel to lớn mặc bộ đồ màu đỏ viền trắng, đội mũ chóp đỏ với chòm râu dài trắng như tuyết và tiếng cười to sảng khoái trở nên quen thuộc với mọi người ở nhiều nền văn hóa khi nhắc đến Giáng sinh.

Ông già Noel là ai?

Trong tiếng Việt, tên gọi này có từ thời Pháp thuộc, bắt nguồn từ cách gọi của người Pháp là Le Père Noel (cha Noel, linh mục Noel); từ đó người Việt gọi là "ông già Noel".

Trong tiếng Anh, ông già Noel được gọi là Santa Claus, bắt nguồn từ tiếng Hà Lan Sinter Klaas, trong đó Santa hay Sinter có nghĩa là "thánh", còn Claus, Klaas bắt nguồn từ tên thánh Nicholas, một nhân vật có thật, là giám mục Hy Lạp sống trong thế kỷ thứ tư. Ông rất thương người nghèo và dành cả đời mình để phục vụ Chúa.

Một lần, gặp ba cô gái trẻ không có người cầu hôn vì cha họ quá nghèo, ông liền lấy ba túi vàng lén bỏ vào phòng ba cô gái nọ. Nhờ đó mà họ lấy được chồng và sống rất hạnh phúc. Người ta đồn rằng các món quà bất ngờ đều do Thánh Nicholas mang đến và cũng chính ông là người luôn mang quà đến cho trẻ em vào các dịp Noel.

Ông già Noel là ai, từ đâu đến. (Ảnh: Getty Image)

Ngày nay, trẻ em tin rằng ông già Noel sống và làm việc ở Bắc Cực. Nhiều bộ phim nổi tiếng của Hollywood như The Polar Express góp phần củng cố niềm tin thơ ngây này. Các nước Bắc Âu như Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Iceland, Phần Lan đều tự nhận rằng xưởng chế tạo đồ chơi của ông già Noel nằm ở nước mình.

Phần Lan - đất nước nổi tiếng về du lịch mùa đông, tuyết và thịt tuần lộc, coi ông già Noel là biểu tượng văn hóa du lịch. Người ta cho rằng nhà của ông già Noel nằm ở vùng Lapland, miền Bắc Phần Lan.

Vùng này có ngôi làng Rovaniemi nổi tiếng là nơi sinh sống và làm việc quanh năm của ông già Noel, nằm ngay vành đai Bắc Cực. Ngôi làng có rất nhiều điểm tham quan như văn phòng ông già Noel, nơi ở của các chú lùn, bưu điện ông già Noel, lò bánh Giáng Sinh… Ngôi làng chào đón hàng trăm nghìn du khách vào mỗi dịp Giáng sinh.

Bạn có biết nguồn gốc ông già Noel? (Ảnh: Creator)

Điều ít ai biết về những con tuần lộc của ông già Noel

Theo truyền thuyết kể lại và trẻ nhỏ trên khắp thế giới tin rằng cứ đến đêm Noel, ông già tuyết lại cưỡi lên cỗ xe chở đầy quà Giáng sinh, đi phát cho trẻ em. Đồng hành với ông trong hành trình vất vả này là đàn tuần lộc.

Cỗ xe của ông già Noel có 9 con tuần lộc. Niềm tin này xuất phát từ từ bài thơ “ The Night Before Christmas” (Đêm trước Giáng sinh) của Clement C. Moore, viết năm 1823. Theo đó, ban đầu cỗ xe của Santa Claus có 8 con tuần lộc. Chúng được xếp thành 2 hàng để kéo xe, mỗi hàng 4 con.

Những con tuần lộc của ông già Noel. (Ảnh: Marymaxim)

Tên của chúng là Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donder và Blitzen. Trong đó, Donder và Blitzen có nghĩa là sấm chớp và tia sét trong tiếng Đức.

Hoạt động tích cực qua nhiều mùa Giáng sinh, đàn tuần lộc và chiếc xe của ông già Noel bộc lộ nhiều nhược điểm. Những lúc đi qua vùng đất tối tăm hoặc có bão tuyết, đàn tuần lộc mất phương hướng và rất khó tìm đường.

Vào một hôm bão tuyết, ông già Noel bắt gặp một cô tuần lộc đặc biệt có cái mũi đỏ phát sáng, liền thu nạp vào đoàn phát quà của mình, cho đứng ở vị trí đầu tiên. Tên của thành viên mới là Rudolph. Trong đêm tối hoặc không gian mịt mù của bão tuyết, chiếc mũi phát ra ánh sáng đỏ này giúp soi đường cho ông già Noel và cả đàn tuần lộc nhận ra đường đi, nhờ đó trẻ em được nhận quà Giáng sinh đúng hẹn.