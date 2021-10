Ông Dũng "lò vôi" phản ứng gì khi thấy vợ lo livestream, thậm chí "bỏ bê" gia đình và nói một câu khiến bà Phương Hằng phải sợ

Mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng - CEO công ty Đại Nam tiết lộ bản thân đôi khi "bỏ bê" gia đình vì livestream trò chuyện với mọi người. Tuy nhiên, dù có mệt mỏi cũng không dám than thở với chồng vì một câu nói của ông Dũng "lò vôi".

Cụ thể, bà chủ Đại Nam chia sẻ rằng mình có thể livestream trò chuyện trên mạng xã hội hàng giờ đồng hồ, thậm chí đến khuya và bỏ bê chồng con.

"Công sức tôi bỏ ra vì tôi thương quý vị, bỏ cả chồng cả con đến 11 12 giờ đêm. Đến khi không còn một miếng hơi nào, ăn một tí cháo rồi ngủ, sáng đi làm.

Vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng.

Khi tôi đau khổ một mình, tôi khóc một mình, kể cả chồng tôi cũng không dám than. Bởi vì khi tôi than, anh Dũng sẽ nói: "Em dừng ngay và luôn". Cho nên tôi sẽ không dám than, ai chửi tôi, ai nói tôi bất cứ gì cũng không hề than.

Anh nhìn thấy tôi buồn, tôi không vui, tôi mệt mỏi anh ấy cũng biết chứ. Suốt 7 tháng trời mà tôi ngủ một đêm 2 3 tiếng đồng hồ".

Theo đó, vì sợ chồng bắt dừng ngay những cuộc livestream, những màn đấu tố nên bà Phương Hằng dù đau khổ, mệt mỏi cũng chưa từng chia sẻ cho chồng nghe.