Ông chồng sốc ngất khi phát hiện cả 3 con đều không phải con ruột

Theo trang Gist Reel, người đàn ông kết hôn được 6 năm và có 3 con. Trước lễ Tạ ơn, anh thực hiện xét nghiệm ADN và phát hiện một sự thật tàn nhẫn: cả ba đứa trẻ đều là con của “người đàn ông khác”. Bị phản bội trong thời gian dài mà không hề hay biết, anh lập tức yêu cầu vợ và các con rời khỏi nhà, từ chối cho họ bước vào để tự mình đối diện cảm xúc bị lừa dối.

Tuy nhiên, gia đình của anh lại cho rằng lũ trẻ không nên bị trừng phạt vì lỗi của người mẹ. Không hỏi ý kiến, họ đã mời vợ anh cùng ba đứa trẻ đến dự buổi tụ họp lễ Tạ ơn.





Những người chứng kiến kể lại, khi vợ và các con xuất hiện, người đàn ông lập tức bật dậy, chạy ra cửa ngăn họ vào nhà, trong trạng thái cực kỳ kích động. Anh nói với người thân rằng mình chưa sẵn sàng đối mặt với cú sốc này.

Tại hiện trường, người vợ bật khóc cầu xin tha thứ, biện minh rằng “con người ai cũng có lúc phạm sai lầm” và mong chồng cho cô cơ hội. Nhưng người đàn ông kiên quyết từ chối. Cuối cùng, vợ anh đành đưa các con rời đi để tránh khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn.

Sự việc nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người ủng hộ quyết định của người đàn ông, cho rằng phản ứng của anh là hoàn toàn dễ hiểu sau khi bị lừa dối trong nhiều năm.

Tuy vậy, cũng có ý kiến đứng về phía các đứa trẻ, cho rằng chúng không đáng bị tổn thương vì lỗi lầm của người mẹ.

Các chuyên gia nhận định, vụ việc phản ánh rõ mâu thuẫn giữa yếu tố huyết thống và tình cảm trong gia đình. Khi đối diện những vấn đề nhạy cảm như quan hệ cha con và khủng hoảng niềm tin trong hôn nhân, người lớn cần xử lý thận trọng để tránh gây ra tổn thương tâm lý lâu dài cho trẻ nhỏ.

Nguồn: ETToday